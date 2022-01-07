2022 yarıyılı öğretmen özür tayin robotu yayında
Milli Eğitim Bakanlığının, öğretmen tayinleri için açıkladığı boş kadroları bir robot aracılığıyla yayımlıyoruz.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 07 Ocak 2022 10:37
Milli Eğitim Bakanlığı, 7 Ocak 2022 tarihi itibariyle özür tayinlerinde tercih başvurularını açtı. Tercih başvuruları 12 Ocak'a kadar alınacak. 14 Ocak'ta da atama işlemleri sonuçlandırılacak.
Memurlar.net olarak, öğretmenlerin sağlıklı bir tercihte bulunabilmeleri için yarı yıl mazeret tayin robotu oluşturduk.
Robota ulaşmak için tıklayınız.
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