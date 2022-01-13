Özel eğitim sınıfında ders okutan tüm öğretmenlerin ek ders ücretleri artırımlı ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı özel eğitim sınıfında ders okutan müzik ve beden eğitimi öğretmenlerinin, ek ders ücretlerinin yüzde 25 fazlasıyla ödeneip ödenemeyeceği yönündeki soruyu cevapladı

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 17 Aralık 2021 tarihli görüş yazısında;

"Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176'ncı maddesinde; ek ders ücretlerinin, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel eğitim sınıfı öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere % 25 fazlasıyla ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

Görüleceği gibi hükümde, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim-öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmenlerin özel eğitime muhtaç öğrencilere yönelik olarak yerine getirdikleri eğitim faaliyetlerine bağlı olarak ödenecek olan ek ders ücretlerinin %25 fazlasıyla ödenmesinde, öğretmenlerin alanları itibarıyla herhangi bir sınırlama getirilmemiştir.

Bu çerçevede; özel eğitime muhtaç öğrencilere yönelik açılan özel eğitim sınıflarında ders okutan öğretmenlerin, bu kapsamda okuttukları derslere bağlı olarak yararlandırılacakları ek ders ücretinin %25 fazlasıyla ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir."

açıklamaları yer aldı

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR