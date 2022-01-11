Bakan'a sorduk... Aile Bakanlığı görevde yükselme sınavı açacak mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, basın mensuplarıyla kahvaltı programında bir araya geldi.

Memurlar.net olarak toplantıya katılıp, bakanlık personelinin talebini Bakan Yanık'a ilettik.

İşte Bakan Yanık'a sorduğumuz soru ve cevabı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personeli görevde yükselme sınavı açılmasını talep ediyor, bununla ilgili bir çalışma var mı?

Görevde yükselme sınavını açacağız. Arkadaşlarımız bunun çalışmasını yapıyor. Sınavı yapacağımız tarih netleşmedi. Fakat çalışma arkadaşlarımızın hakkını engelleme gibi bir derdimiz yok