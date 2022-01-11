Memurlar.net robotunda 15 Ocak maaşları daha yüksek, çünkü;

Muhasebat Genel Müdürlüğünün sistemi açmasıyla birlikte kamu kurumlarında maaşlar hazırlanmaya başlandı.

Ancak 15 Ocak 2022 maaşlarında hem 14 günlük maaş farkları hem de TBMM'de görüşülmekte olan yüzde 2,5'luk ek zam yer almayacaktır. 15 Ocak maaşlar enflasyon farkı ve yüzde 5 oranındaki toplu sözleşme zammından oluşacaktır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü personel ödemelerine dair KBS duyurusunda, 14 günlük maaş farkları ile TBMM'de görüşülmekte olan yüzde 2,5'luk ek zam için 15 Ocak'tan sonra onay açılacağını belirtmiştir.

Memurlar.net'in maaş robotunda ise hem 14 günlük maaş farkları hem de yüzde 2,5'luk zam yer almakta olduğundan, kamu kurumlarınca hazırlanmakta olan maaş bordroları ile memurlar.net maaş robotu arasında farklılık oluşacaktır. Ziyaretçilerimizin bu ayrıntıya dikkat etmesi gerekmektedir.

memurlar.net maaş robotu için tıklayınız.