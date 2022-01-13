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Otomotiv markalarının temsilcileri ÖTV düzenlemesine ne dedi?

Honda Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, ÖTV matrah düzenlemesine ilişkin, "Özellikle yüzde 80'lik ÖTV dilimi ile yüzde 50'lik ÖTV dilimi arasında maalesef fiyatlama yapmak mümkün değildi. Bu da modeller ve segmentler arasında ciddi bir fiyat farklılığına sebep oluyordu. Böylece bu durum ortadan kalkmış oldu." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Ocak 2022 18:19
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Otomotiv markalarının temsilcileri ÖTV düzenlemesine ne dedi?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile binek otomobillerde motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçmeyen binek otomobiller için uygulanmakta olan ÖTV tarifesi, yeni matrah grupları açılmak ve yeni oranlar belirlenmek suretiyle yeniden oluşturuldu. Böylece yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 92 bin liradan 120 bin liraya çıkarılırken, yüzde 50 ile yüzde 80 ÖTV oranı arasına iki matrah grubu daha açıldı.

Honda Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Öncelikle ÖTV oranlarındaki revizyon pazar açısından olumlu oldu diyebilirim. Daha önceki ÖTV oranlarını dikkate aldığımızda özellikle yüzde 80'lik ÖTV dilimi ile yüzde 50'lik ÖTV dilimi arasında maalesef fiyatlama yapmak mümkün değildi. Bu da modeller ve segmentler arasında ciddi bir fiyat farklılığına sebep oluyordu. Böylece bu durum ortadan kalkmış oldu. Bu düzeltmenin pozitif yanı..." ifadelerini kullandı.

- "Kredi faiz oranlarının düşmesi de talebin artması açısından pozitif etki yaratacaktır"

Yapılan güncellemenin toplam pazara etkisine değinen Kılıçer, şunları kaydetti:

"Öngörümüz halihazırdaki kur oranlarını dikkate aldığımızda, o fiyatlara indirim olarak sınırlı bir etkinin olduğunu göreceğiz. Birçok model hala yüzde 80'lik vergi diliminde kalmış gibi görünüyor. Ancak ilerleyen dönemde döviz kurlarında oluşabilecek bir iyileşme, yani TL'nin değer kazanması fiyatlara pozitif olarak yansıyacaktır. Bu süreci yaşadıktan sonra pazardaki olumlu durumu görmeye başlayacağımızı düşünüyorum. Diğer taraftan otomobile uygulanan kredi faiz oranlarının düşmesi de talebin artması açısından pozitif etki yaratacaktır."

- "Olumlu bir adım olarak değerlendiriyorum"

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi Ali Haydar Bozkurt ise Toyota tarafından paylaşılan açıklamasında, sıfır otomobilde ÖTV matrah limitlerinin değiştirilmesinin sektörün ve müşterilerin beklenti içinde olduğu bir konu olduğunu aktararak, "ÖTV matrah limitlerinin düzenlenmesi ve bu baremlere ek dilimler getirilmesini olumlu bir adım olarak değerlendiriyorum. 3 kısımda uygulanan ÖTV matrah dilimlerinin 5'e çıkarılmasıyla markamız da dahil olmak üzere bazı segmentlerdeki sıfır otomobil fiyatlarında ÖTV güncellenmesine gidilmiştir." ifadelerini kullandı.

Bunu "matrah güncellemesi" olarak ifade etmek yerine "matrah dilimlerinin değiştirilmesi" olarak ifade etmeyi daha doğru bulduğunu belirten Bozkurt, "Çünkü genel anlamıyla bir matrah güncellenmesi beklentisi vardı. Özellikle kurlar sebebiyle fiyatların gelmiş olduğu noktada, neredeyse tüm modellerin yüzde 80'lik dilime girmesi, her bir dilime denk gelen matrah tutarlarının da güncellenip arttırılmasıyla özellikle yerli üretim modellerinin yüzde 50'lik dilime girmesi beklentisi vardı. Şu andaki uygulamada bu durum söz konusu olmadı. Sadece birkaç modelde bir miktar fiyat düşüşü gerçekleşti. İlgili kurumlar tarafından ÖTV'de bir düşüş planlanmadığı altı çizilerek belirtilmişti. Şu anda yapılan değişiklikle yüzde 50 ve yüzde 80 baremlerinin arasına gelen yüzde 60 ve yüzde 70 baremleri ile aradaki yüksek farkın kademelere bölünmesi gerçekleştirilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Matrah tutarlarının güncellenmesi ile ilgili beklentilerimiz halen devam ediyor"

Ali Haydar Bozkurt, bundan sonraki adım olarak, matrah tutarlarının güncellenmesi ile ilgili beklentilerinin halen devam ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Şu anda neredeyse tüm modeller ağırlıklı olarak en yüksek dilim olan yüzde 80'lik dilimde bulunmayı sürdürmektedir. Umarız ki bu konuda da yakın zamanda bir güncelleme bilgisi alırız. Toyota olarak baktığımızda ise bu düzenlemeden sonra 2022 model yılı Corolla'nın giriş seviyesi olan 1.5 Vision yüzde 5.5'lik indirimle 22 bin 350 TL, Yaris 1.0 modelimiz ise yüzde 11'lik indirimle 41 bin 100 TL aşağı doğru güncellenerek satışa sunulacaktır."

Otomotiv yetkili satıcıları ÖTV matrah düzenlemesini olumlu karşıladı ÖTV düzenlemesi sıfır araçta fiyatları düşürecek mi? Otomotivde ÖTV düzenlemesi: Sıfır otomobilde matrah limitleri değişti
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