Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı arayan üniversite sayısı azaldı!
Üniversitelerarası Kurul tarafından yapılan sözlü sınavın kaldırılması sonucunda yasal düzenlemede verilen yetki çerçevesinde doçentliğe atamada sözlü sınav şartı arayan üniversite sayısı azaldı!
7 Mayıs 2019 tarihli haberimizde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sayfasında yer alan "Atanma Kriterleri" başlıklı menüden üniversitelerin öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanma kriterlerini incelediğimizde, 125 devlet üniversitesinden 38'inin doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aradığını gündeme taşımıştık.
Aradan geçen zaman zarfında, söz konusu erişim adresi üzerinden yeniden yaptığımız taramada; 127 üniversitenin 30'unun doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aradığını, son iki yıl içerisinde doçentlikte sözlü kuralı arayan üniversite sayısının azaldığını görmüş olduk.
Bazı üniversitelerin yıllar içinde doçentlik sözlü sınavından vazgeçmesinin sebepleri arasında, pandemiyle birlikte sözlü sınav sürecini yürütmenin zorluğu da olabilir. Ancak, genel gidişatın sözlü sınavdan vazgeçme yönünde olduğu göze çarpmaktadır.
Halen doçentliğe atamada sözlü sınav şartı arayan üniversiteler şunlardır: