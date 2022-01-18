Darp edilen hamile hemşirenin teyzesi konuştu: Çok acı çekmiş!

Saldıranlardan Rıdvan K., koşarak hemşire Gülhan D.'nin yüzüne uçan tekme attı.

4 KİŞİDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Saldırganlar, tekmeden sonra yere yığılan Gülhan D.'ye saldırmaya devam etti. Hamile olması hatırlatılmasına rağmen saldırmayı sürdürdükleri Gülhan D., 4 kişiden şikayetçi oldu.

TUTUKLANDILAR

24 yaşındaki hamile hemşire Gülhan D.'yi darbeden Rıdvan K. isimli baba ve oğlu Hüseyin K., çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

"KAMU VİCDANI ADINA MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Olayla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Koca, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde hamile bir hemşiremizi darbeden 4 kişiden 2'si Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yeniden gözaltına alınmış, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiştir.

Üzüntümüzü telafi etmese de bu gelişmeyi camiamız ve kamu vicdanı adına memnuniyetle karşılıyoruz. Beklentimiz, sağlık çalışanlarına yönelik bütün suçların yıldırıcı ve hukukun gücünü tam olarak gösteren cezalarla cezalandırılmasıdır" dedi.

"ALLAH'A HAVALE ETTİK"

Sağlık sendikaları hastanenin önünde saldırıya tepkilerini dile getirirken Gülhan D.'nin eşi ve teyzesi de orada bulundu. Gülhan D.'nin teyzesi, çok üzüldüklerini ifade ederek, "Allah korusun başına bir şey de gelebilirdi. Çok acı çekmiş. Biz onları Allah'a havale ettik. Pişman olmuşlardır. Tabii ki olmaması gerek bir şey, yanlış bir şey. Herkesten kan alıyorlar. Ayılan oluyor, bayılan oluyor. Bu neden onun suçuymuş gibi saldırıyorlar. İçim içime sığmıyor, büyük bir yanlış." dedi.