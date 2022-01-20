Sertifika şartından dolayı 60 KPSS puanlı adaylar kazandı!
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 20 Ocak 2022 00:06
Malatya Turgut Özal Üniversitesinin sözleşmeli personel alım ilanlarına sertifika şartlarından dolayı düşük KPSS puanlı adaylar yerleşti!
27 Aralık 2021 tarihli yazımızda, Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından ilan edilen 19 sözleşmeli personel pozisyonuna kişiye özel sertifika şartları yazıldığını, tüm kadrolarda kazanacak adayların tarif edildiğini gündeme taşımıştık.
Ancak, ilgili üniversite başvuru sürecinde herhangi bir düzeltme yapmamıştır.
Bunun üzerine, açıklanan değerlendirme sonuçları tam da tahmin ettiğimiz gibi olmuş ilgili kadroların hepsine ilan edilen sayı kadar başvuru olmuş ve adayların yerleştirmeleri yapılmıştır.