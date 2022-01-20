Merkez Bankası faiz kararı öncesi bilmeniz gerekenler

Societe Generale TCMB'nin Ocak ayında faizleri yüzde 14 seviyesinde sabit bırakmasını beklerken, Türk lirasındaki değer kaybını sınırlamak için alınan önlemlerin Türk lirasındaki düşüşü önlemede yetersiz kalacağını düşünüyor.

Unicredit Merkez Bankası'nın Türk lirasındaki değer kaybını yeniden tetikleyecek bir karardan kaçınacağını ve politika faizini yüzde 14 seviyesinde tutacağını tahmin ediyor.

Bank of America da TCMB'nin ilk çeyrek sonuna kadar politika faizini sabit tutmasını bekliyor. Türkiye'de ortama enflasyonun 2022'de yüzde 52,6 olmasını öngören banka, Türk lirasındaki değer kaybını sınırlamak için duyurulan kur korumalı mevduat uygulamasının negatif reel faizden kaynaklanan sorunlara çözüm üretemeyeceğini ve mali olarak sürdürülebilir olmadığını belirtti.

Nebati: Ocak, Şubat ve Mart ayını şöyle bir görmemiz lazım

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun Ocak ayında pik noktaya ulaşmasını, buna karşın dünyadaki gelişmeler, gıda ve enerji fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte mayıs ayından itibaren düşüş yaşanacağını, kasım ve aralık ayı enflasyonlarının bazdan çıkmasıyla sene sonunda da anlamlı bir düşüşün geleceğini söylemiş, "Ben seçime tek haneli enflasyonla gideceğim 2023 Haziran ayında" demişti.

Bakan Nebati, Merkez Bankası'nın ilk çeyrekte gevşemenin etkisini izleme kararını desteklerken de "Merkez Bankası'nın nasıl karar alacağını bilmiyorum. Benim görüşüm, Ocak, Şubat ve Mart ayını şöyle bir görmemiz lazım." değerlendirmesini yapmıştı.

TCMB: Kararların etkileri 2022 yılının ilk çeyreğinde yakından takip edilecek

Merkez Bankası, Aralık ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 1 puan indirimle yüzde 14 seviyesine çekerken, karar metninde indirim alanının tamamlandığını ve 2022 yılının ilk çeyreğinde para politikası çerçevesinin gözden geçirileceğni söylemişti.

Merkez Bankası karar metninde, "Alınmış olan kararların birikimli etkileri 2022 yılının ilk çeyreğinde yakından takip edilecek ve bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla geniş kapsamlı politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütülecektir." demişti.

Erdoğan: Kur da düşecek, faiz de

Arnavutluk ziyareti sonrasında medya mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kur ve faizin kademeli olarak düşeceği mesajını vermişti.

Faizlerde düşüşün başladığını söyleyen Erdoğan, "Bir ara biliyorsunuz 12'ye falan geldi, hatta daha aşağıya da geldi. Sonra tekrar bir çıkış yaşandı. Fakat bunu da aşağıya çekeceğiz. Bu da ekonomideki şartlara göre şekillenecek. Yavaş yavaş, kademeli bir şekilde, aceleci olmadan kur da düşecek, faiz de aynı şekilde düşecek" diye konuşmuştu.

Fed'den 50 baz puanlık faiz artırımı beklentileri artıyor

Milyarder yatırımcı Bill Ackman'ın ardından Singapur'daki PineBridge Investments Portföy Yöneticisi Omar Slim de Fed'in enflasyonla mücadele konusunda getiri eğrisinin gerisinde kaldığını ve Mart ayında faizi 50 baz puan artırması gerekebileceğini belirtti.

Slim "Fed'in uzun zamandır devam eden enflasyonun geçici olduğu söylemi kredibilitelerini azalttı, eğrinin gerisinde kaldıkları için Mart'ta 50 baz puanlık faiz artışı masada" değerlendirmesini yaptı.

Bloomberg'in opsiyon fiyatlamalarını kullanarak yaptığı hesaplamaya göre, Mart ayında Fed'in 25 baz puanlık bir faiz artırımının gerçekleşme ihtimalinin yüzde 100 üzerinde olması katılımcıların bir kısmının da 50 baz puanlık artırımı fiyatlamaya başladığını gösteriyor. Bu da piyasaların Mart ayında 25 baz puanlık bir faiz artırımına neredeyse kesin gözüyle baktığına ve 50 baz puanlık bir artırımında gelebileceğine işaret ediyor. Merkez Bankası'nın 2022 faiz kararı tarihleri ne zaman? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2022 yılında kaç kere Para Politikası Kurulu toplantısı gerçekleştireceğini ve 2022 faiz kararı tarihlerini açıkladı. Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu tarihlerine göre, 2022 yılında 12 tane faiz kararı toplantısı gerçekleşecek. Merkez Bankası 2021 yılında 12 faiz kararı toplantısı gerçekleştirirken yılın ilk toplantısında politika faizini yüzde 15'ten 17'ye yükseltmişti. 18 Mart 2021'deki toplantıda politika faizini yüzde 17'den 19'a yükselten TCMB Eylül ayına kadar faiz oranlarındaki bu tercihini korumuştu. 23 Eylül'deki Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimlerine başlayan Merkez Bankası, art arda aldığı faiz indirimi kararlarıyla politika faizini yüzde 14'e kadar indirmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2021'in sontoplantısını 16 Aralık tarihinde gerçekleştirdi. Merkez Bankası faiz kararı tarihleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2022 yılına ilişkin açıkladığı faiz kararı tarihleri ise şöyle: 20 Ocak 2022 17 Şubat 2022 17 Mart 2022 14 Nisan 2022 26 Mayıs 2022 23 Haziran 2022 21 Temmuz 2022 18 Ağustos 2022 22 Eylül 2022 20 Ekim 2022 24 Kasım 2022 22 Aralık 2022 Kaynak: Bloomberg Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız