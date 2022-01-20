Faiz kararı sonrası dolardan 20 kuruşluk düşüş
Dolar - euro kaç TL? 20 Ocak 2022 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Ocak 2022 17:27
Merkez Bankası'nın kritik faiz kararı sonrasında dolar/TL günü 13,35 seviyelerinde tamamladı.
Euro/TL ise günü 15,18 düzeyinde tamamladı.
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|
|ÇARŞAMBA
|
|PERŞEMBE
|
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|13,5480
|13,5490
|13,3550
|13,3570
|Avro
|15,3730
|15,3740
|15,1790
|15,1810
|Sterlin
|18,4170
|18,5090
|18,2180
|18,2340
|İsviçre Frangı
|14,7470
|14,8190
|14,6000
|14,6020
|ANKARA
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|ABD Doları
|13,5180
|13,5980
|13,3270
|13,3870
|Avro
|15,3330
|15,4130
|15,1410
|15,2210
|Sterlin
|18,3570
|18,5670
|18,1440
|18,3340
MERKEZ BANKASI FAİZİ SABİT BIRAKTI
Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. TCMB, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 14 olarak sabit tuttu. Faiz indirim oranı bir puan ile ekonomist beklentilerine paralel gerçekleşti.