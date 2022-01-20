Selçuk Üniversitesi hatalı ön değerlendirme sonuçlarını düzeltti!

18 Ocak 2022 tarihli "SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMINDA HATA YAPIYOR" başlıklı yazımızda, ilgili yükseköğretim kurumunun Aday Araştırma Üniversitesinden çıkartılmasına rağmen öncelikli alan araştırma görevlisi alımlarının ön değerlendirme sonuçlarına bakıldığında sınava bir kadro için 10 aday çağırması gerekirken 3 kişi davet ederek hatalı işlem yaptığını ve sözlü sınav öncesi bu durumun yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtmiştik.

Haberimiz üzerine, ilgili yükseköğretim kurumunun web sayfası üzerinden öncelikli alan araştırma görevlisi alımlarına dair listeleri güncellediğini ve sözlü sınava bir kadro için 10 aday davet ettiğini gördük. Yenilenen listelerden bir kısmı aşağıda yer almaktadır.

Düzeltilen Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü ön değerlendirme sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Düzeltilen Ebelik Bölümü ön değerlendirme sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.