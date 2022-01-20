Korona olan Posof Kaymakamı Çelik karantinaya alındı
Ardahan Posof Kaymakamı Ahmed Çelik, covit rahatsızlığı nedeniyle karantinaya alındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 20 Ocak 2022 16:06
Evinde tedavi edilen Kaymakam Çelik'in sağlık durumunun iyi olduğu ancak tedavinin devam ettiği için evinde kalması gerektiği bildirildi.
Vatandaşların sıkıntılarının giderilmesi için köy köy gezerek vatandaşları dinleyen Kaymakam Ahmed Çelik'in yoğunluktan etkilenmiş olabileceği belirtildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız