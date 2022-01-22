İşçi ve memurun 'askerlik borçlanmasında' yaş detayı!

Memurlar açısından 2002 öncesi borçlanma kapsamındaki sürelerin borçlanılması önemli olup, borçlanmalar 2002 tarihi itibariyle hizmet toplamına eklenir, ancak memurlar için emeklilik yaşı bakımından işe giriş başlangıç tarihi itibariyle hesaplama yapılmaz.

06/09/1969 doğumluyum. 1987 yılında SSK'ya tabi olarak işe başladım.30/11/1993 - 29/05/1995 tarihleri arasında askerlik hizmetimi yaptım.16/05/1997 tarihinde devlet memur olarak göreve başladım ve halen memurluk görevime devam etmekteyim.30/11/1993 - 29/05/1995 tarihleri arasındaki askerliğimi ödedim ve hizmetime işlettim.1987 - 1997 tarihleri arasında SSK hizmetim 5 yıl (1801 gün) çıktı ve hizmetime işlettim.21/12/2021 tarihinde kurumuma emeklilik için başvurdum. Ancak yaş süresini doldurmadığım bildirilmektedir.2002 tarihinde çıkan kanuna göre, toplamda çalışmışlığım 5 yıl Memuriyet, 5 yıl SSK ve 1,5 yıl askerlik hizmeti eklendiğinde 2002 tarihine kadar 11,5 yıl olmakta ve bu hesaba göre emeklik yaşım 52 gözükmektedir. 30/11/1993 - 29/05/1995 tarihleri arasındaki 1,5 yıllık askerlik ödemesi, 2002 tarihi öncesi 11,5 yıllık hizmetime eklenmez deniyor doğru mudur acaba?

2008 yılı Ekim ayından önce memurluğa başlamış olanlar hakkında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu kuralları uygulanmaktadır.

Buna göre, 23/05/2002 tarihinden önce en az 3 yıl hizmet süresi olanlar yani 8 Eylül 1999 tarihinden önce memurluğa başlamış olanlar kademelendirilmiş yaş gruplarına dahil olurlar, yoksa erkek memurlar 60 yaşını doldurmayı beklerler.

23/05/2002 tarihinden önce yapılmış olan askerlik hizmet sürelerini bugün dahi borçlananların bu süresi 23/05/2002 tarihindeki hizmet süresini artırır ve emeklilik yaş grubunu daha önce tamamlamaya katkı sağlar. Hizmet süresini de artırır.

23/05/2002 tarihinden sonra yapılmış olan askerlik hizmet sürelerinin borçlanması yaş grubunda avantaj sağlamaz, sadece emeklilik hizmet süresini daha önce tamamlanmasına katkı sağlar.

Memuriyet öncesi askerlik hizmeti eğer 23/5/2002 tarihinden önce ise emeklilik yaşını etkiler. Ama işçilerde olduğu gibi sigortalılık başlangıç süresini borçlanma kadar öne çekmez.

Memuriyet öncesi askerlik hizmeti eğer 23/5/2002 tarihinden önce ise emeklilik yaşını etkiler ama işçilerde olduğu gibi sigortalılık başlangıç süresini borçlanma kadar öne çekmez.

Askerlik süresi, ister işçilikten önce isterse memurluktan önce ya da memurluk sırasında olsun hiçbir önemi olmaz. 23/05/2002 tarihinden önce geçmiş olması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna borçlanılması kaydıyla memurların emeklilik yaşlarının tespitinde bakılan 5434 sayılı Kanunun Geçici 205 inci madde hükmü uyarınca 23/05/2002 tarihindeki toplam hizmetlere eklenir.

Askerlik süresinin borçlanılması memurlarda sigortalılık başlangıcına esas alınmayacağı için 23/05/2002 tarihi itibariyle hizmet süresini artıracak şekilde ise emeklilik yaşını erkene alacağı için fayda sağlar, yoksa sadece hizmet süresini artırır. Dolayısıyla memur olarak emeklilik yaşını daha önce doldurmaya katkı sağlar. Aynı durum, 23/05/2002 öncesi geçen borçlanma kapsamındaki hizmetler, esnaflık, işçilik, memurluk, yedek subaylık, vekil öğretmenlik vb. gibi hizmetler için de aynıdır. İşçilerde askerlik borçlanması sigortalılık başlangıcından önce ise borçlanma yapıldığı süre kadar öne çeker, ancak bu işlem memurlarda uygulanmaz. Sonuç olarak sizin borçlandığınız askerlik süresi hizmet süresini artırmış olur, ayrıca 23/05/2002 tarihinden önce geçmiş olan askerlik sürenize ait borçlanma hizmetiniz, sigortalık hizmetleriniz ve yine 23/05/2002 tarihine kadar olan memurluk hizmetlerinizin toplamı sizin emeklilik yaş grubunu belirler, ancak sigortalılık başlangıcı memurlar için uygulanmadığından ayrı bir yaş grubu belirlenmez. Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız