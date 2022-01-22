İşçi ve memurun 'askerlik borçlanmasında' yaş detayı!
Askerlik borçlanması, yaş hesabında dikkate alınan toplam hizmetlere eklenmez mi?
Memurlar açısından 2002 öncesi borçlanma kapsamındaki sürelerin borçlanılması önemli olup, borçlanmalar 2002 tarihi itibariyle hizmet toplamına eklenir, ancak memurlar için emeklilik yaşı bakımından işe giriş başlangıç tarihi itibariyle hesaplama yapılmaz.
06/09/1969 doğumluyum. 1987 yılında SSK'ya tabi olarak işe başladım.30/11/1993 - 29/05/1995 tarihleri arasında askerlik hizmetimi yaptım.16/05/1997 tarihinde devlet memur olarak göreve başladım ve halen memurluk görevime devam etmekteyim.30/11/1993 - 29/05/1995 tarihleri arasındaki askerliğimi ödedim ve hizmetime işlettim.1987 - 1997 tarihleri arasında SSK hizmetim 5 yıl (1801 gün) çıktı ve hizmetime işlettim.21/12/2021 tarihinde kurumuma emeklilik için başvurdum. Ancak yaş süresini doldurmadığım bildirilmektedir.2002 tarihinde çıkan kanuna göre, toplamda çalışmışlığım 5 yıl Memuriyet, 5 yıl SSK ve 1,5 yıl askerlik hizmeti eklendiğinde 2002 tarihine kadar 11,5 yıl olmakta ve bu hesaba göre emeklik yaşım 52 gözükmektedir. 30/11/1993 - 29/05/1995 tarihleri arasındaki 1,5 yıllık askerlik ödemesi, 2002 tarihi öncesi 11,5 yıllık hizmetime eklenmez deniyor doğru mudur acaba?
2008 yılı Ekim ayından önce memurluğa başlamış olanlar hakkında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu kuralları uygulanmaktadır.
Buna göre, 23/05/2002 tarihinden önce en az 3 yıl hizmet süresi olanlar yani 8 Eylül 1999 tarihinden önce memurluğa başlamış olanlar kademelendirilmiş yaş gruplarına dahil olurlar, yoksa erkek memurlar 60 yaşını doldurmayı beklerler.