Emeklilerin yeniden memuriyete dönüşündeki özellikli durumlar!

İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü
İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü
Kamu işçisine yüzde 2,5'lik ilave zam yolda
Kamu işçisine yüzde 2,5'lik ilave zam yolda
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercih başvurusu sona eriyor
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercih başvurusu sona eriyor
Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna itirazda mahkeme kararını verdi
Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna itirazda mahkeme kararını verdi
AK Parti'den üçüncü ittifak için tepki: Millet İttifakı'nın aldatma stratejisi!
AK Parti'den üçüncü ittifak için tepki: Millet İttifakı'nın aldatma stratejisi!
İstanbul'da şehirlerarası otobüs yolculuğu başladı
İstanbul'da şehirlerarası otobüs yolculuğu başladı
Rüşvet skandalında pes dedirten pişkinlik
Rüşvet skandalında pes dedirten pişkinlik
İstanbul kara teslim oldu, peki barajlardaki seviye ne durumda?
İstanbul kara teslim oldu, peki barajlardaki seviye ne durumda?
21 ilde engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin
21 ilde engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin
Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den 'yeni varyantlar' uyarısı
Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den 'yeni varyantlar' uyarısı
Öğretmenlik kariyer mesleği oluyor...Bakan Özer detayları anlattı
Öğretmenlik kariyer mesleği oluyor...Bakan Özer detayları anlattı
Arnavutköy yolda kalan diyaliz hastası yaşamını yitirdi!
Arnavutköy yolda kalan diyaliz hastası yaşamını yitirdi!
Kar fırsatçıları vatandaşın mağduriyetini kaçırmadı!
Kar fırsatçıları vatandaşın mağduriyetini kaçırmadı!
5 Kamu kurumu 163 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu kurumu 163 personel almak için ilana çıktı
İlaçta 'zam gelecek' stoku
İlaçta 'zam gelecek' stoku
Aile Bakanlığı: Nafaka uygulamada zaten süreli sorun
Aile Bakanlığı: Nafaka uygulamada zaten süreli sorun
Kara yollarında ulaşıma kar engeli
Kara yollarında ulaşıma kar engeli
Yasak ilişkisi ortaya çıkmasın diye kızını boğarak öldürmüş
Yasak ilişkisi ortaya çıkmasın diye kızını boğarak öldürmüş
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na Dr. Hızır Aslıyüksek atandı
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na Dr. Hızır Aslıyüksek atandı
Yedi ilde engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin verildi
Yedi ilde engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin verildi
İstanbul Havalimanı'nda uçakların kalkışları başladı
İstanbul Havalimanı'nda uçakların kalkışları başladı
Valilik yeni tedbirleri açıkladı: Mesai saatleri yeniden düzenlendi
Valilik yeni tedbirleri açıkladı: Mesai saatleri yeniden düzenlendi
Ücretli öğretmenlerin yarısından fazlası eğitim fakültesi mezunu değil
Ücretli öğretmenlerin yarısından fazlası eğitim fakültesi mezunu değil
2022 bilirkişilik duyurusu yayımlandı
2022 bilirkişilik duyurusu yayımlandı
İmamoğlu'nun gittiği balıkçı restoranının sahibi, ziyareti doğruladı
İmamoğlu'nun gittiği balıkçı restoranının sahibi, ziyareti doğruladı
Vaka sayıları yeniden 76 bini geçti
Vaka sayıları yeniden 76 bini geçti
Karayolları açıkladı: Yollarda son durum ne?
Karayolları açıkladı: Yollarda son durum ne?
İstanbul için 'turuncu' uyarı: Yoğun kara dikkat
İstanbul için 'turuncu' uyarı: Yoğun kara dikkat
Prof. Özdarendeli açıkladı: TURKOVAC varyantlara karşı etkili mi?
Prof. Özdarendeli açıkladı: TURKOVAC varyantlara karşı etkili mi?
Taşerondan kadroya geçen işçiler tayin hakkı istiyor
Taşerondan kadroya geçen işçiler tayin hakkı istiyor
Ana sayfaÖzel Konular Emeklilik

Emeklilerin yeniden memuriyete dönüşündeki özellikli durumlar!

Yeniden memurluk görevine atanacaklar için 2005 yılı milat oldu

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 26 Ocak 2022 10:05
Yazdır
Emeklilerin yeniden memuriyete dönüşündeki özellikli durumlar!

2005 yılına kadar işçi, esnaf veya memur statüsünden emekli olanlar, koşulsuz olarak yeniden kamu kuruluşlarının kadrolarına açıktan atanabiliyorlardı. 2005 yılında çıkarılan 5335 sayılı Kanun ile bu şekilde atamalara kısıtlama getirilmiştir.

Emeklilerin memur kadrolarına atanmaları genelde kurumların ihtiyaç duyması, boş kadro olması ve açıktan atama izninin olması halinde mümkün olabilecek bir konudur.

ANCAK, her emekli, memur kadrosuna atanamaz. Bunun için bazı kurallar bulunmaktadır. 5335 sayılı Kanun Madde 30 hükmü bu duruma engel teşkil etmektedir. Bu hükme göre emekli olduktan sonra sadece;

-Cumhurbaşkanı tarafından atanan veya görevlendirilenler,

-Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler,

-Yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine atananlar,

-Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadrolarına atananlar,

emekli olmalarına rağmen yeniden memur statüsünü kazanabilmektedirler.

Bu belirtilenlerin dışında kalanlar, yani herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamıyorlar.

Kadroya atanma şekli, genelde o kurumun kadrosunun doldurulması ve Devlet memuru statüsünün kazanılması şeklinde olabilmektedir.

Bu bağlamda sonuç değerlendirmemiz olarak, emekli olduktan sonra memur kadrosuna atanmanız belirtilen Kanun hükmü uyarınca mümkün olamayacağını söyleyebiliriz.

ANCAK, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu madde hükmünde bulunan "Cumhurbaşkanı tarafından atanan veya görevlendirilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine ve Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamazlar. Diğer kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz." şeklindeki hüküm kapsamına mahalli idareler girmeyeceğinden, sadece mahalli idareler ile sınırlı kalmak şartıyla bu kurumlarda memur kadrosuna atanmanın mümkün olabileceğini, bu halde atanma halinde emekli aylıklarının da yine kesilmesi gerektiğini belirtebiliriz.

5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde neler yer alıyor?

5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde şu hükümlere yer verilmiştir: "Cumhurbaşkanı tarafından atanan veya görevlendirilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine ve Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamazlar. Diğer kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar.

Diğer kanunların emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken emeklilik veya yaşlılık aylıkları ve/veya diğer tazminatları kesilmeksizin atanmaya, çalıştırılmaya veya görevlendirilmeye izin veren hükümleri ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 11 inci maddesine göre 1.1.2005 tarihinden önce alınmış Bakanlar Kurulu kararları uygulanmaz.

Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri;

a) Cumhurbaşkanlığına seçilenler,

b) Cumhurbaşkanı yardımcılığı veya bakanlığa atananlar,

c) Yasama Organı üyeliğine seçilenler,

d) Mahalli idareler seçimleri sonucuna göre görev alanlar,

e) Sadece toplantı veya huzur ücreti ya da hakkı ödenen görevleri yürütenler ile yönetim ve denetim kurulu üyeliği ücreti karşılığında görevlendirilenler,

f) Yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler (üniversitelerde ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler hakkında yaş haddini aşmamış olmaları kaydı aranmaz.),

g) Vakıf üniversitelerinde görev alanlar,

h) Özel kanunlarında veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilmeksizin çalıştırılma veya görev yapma hakkı verilenlerden Cumhurbaşkanı tarafından atanan veya görevlendirilenler ve Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler,

i) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 ıncı maddesinin (a) fıkrası uyarınca Yasama Organı üyeliğinin bitiminden sonra öğretim üyesi olarak atanmış olanlar,

j) 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 36 ncı maddesi kapsamında istihdam edilen ihtiyat pilotlar ile Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı birimlerinde personel ve askeri öğrenci temin faaliyetine yönelik hizmetlerin yürütülmesi için görevlendirilen emekli subay ve astsubaylar,

k) 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesine göre görevlendirilen güvenlik korucuları,

Hakkında uygulanmaz.

İkinci fıkraya göre emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilenlerin sigortalılıklarının sona erdiği tarih yazılı istek tarihi kabul edilerek ilgili sosyal güvenlik kanunlarına göre aylıkları yeniden bağlanır."

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Memur emekliliğinde son 7 yıl kuralının uygulanmayacağı durumlar
Memur emekliliğinde son 7 yıl kuralının uygulanmayacağı durumlar
İşçi ve memurun 'askerlik borçlanmasında' yaş detayı!
İşçi ve memurun 'askerlik borçlanmasında' yaş detayı!
Emekli maaşında 'özel hizmet aylığı' nedir ve nasıl hesaplanmaktadır?
Emekli maaşında 'özel hizmet aylığı' nedir ve nasıl hesaplanmaktadır?
'Yaş haddinden' emekli olma nedir? Kriterleri nelerdir?
'Yaş haddinden' emekli olma nedir? Kriterleri nelerdir?
Kadın memurun kullandığı aylıksız izin emekliliğini etkiler mi?
Kadın memurun kullandığı aylıksız izin emekliliğini etkiler mi?
Memurların emekli aylığı bağlanma şartları nelerdir?
Memurların emekli aylığı bağlanma şartları nelerdir?

Bu Habere Tepkiniz

Gaziantep üniversitesi mevzuata aykırı şekilde adayı başarısız saydı!

Gaziantep üniversitesi mevzuata aykırı şekilde adayı başarısız saydı!

Gaziantep Üniversitesi araştırma görevlisi alımında ilgili mevzuata göre asıl olarak kazanması gereken adayı haksız yere başarısız saydı!
Uzman öğretmenlik sınavından tezsiz yüksek lisans yapanlar muaf olur mu?

Uzman öğretmenlik sınavından tezsiz yüksek lisans yapanlar muaf olur mu?

Eski kanunda "Alanında ya da eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlamış öğretmenlerden uzman öğretmenlik, doktora öğrenimini tamamlamış olan öğretmenlerden ise başöğretmenlik için sınav şartı aranmaz." şartları var iken çıkacak olan yeni kanundaki şartlar nedir?
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Emeklilerin yeniden memuriyete dönüşündeki özellikli durumlar!

Emeklilerin yeniden memuriyete dönüşündeki özellikli durumlar!

Yeniden memurluk görevine atanacaklar için 2005 yılı milat oldu
AYM 'üyeliği' iptal etti, ihraç kararlarını hukuka uygun buldu

AYM 'üyeliği' iptal etti, ihraç kararlarını hukuka uygun buldu

AYM, 'üyeliği' iptal etti ama liste şeklindeki ihracı hukuka uygun buldu. Anayasa Mahkemesinin 7086 sayılı Kanunla yapılan ihraçlara dair kararı Resmi Gazetede yayımlandı.
Polis memurunun öğretmen olarak geçişine Danıştay'dan izin çıkmadı!

Polis memurunun öğretmen olarak geçişine Danıştay'dan izin çıkmadı!

Danıştay İkinci Dairesi, altı yıllık zorunlu hizmetini tamamlamayan polis memurunun öğretmenliğe geçişinde hukuka aykırılık olmadığına karar verdi!
Çarşı ve Mahalle Bekçileri 600 gündür yönetmelik bekliyor

Çarşı ve Mahalle Bekçileri 600 gündür yönetmelik bekliyor

Çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma usul ve esasları, alacakları meslek içi eğitim, giyecekleri kıyafet ve görevde kullanacakları teçhizatlar ile kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlara ait İçişleri Bakanlığınca çıkarılması gereken yönetmelik bekçiler tarafından yaklaşık 600 gündür bekleniyor.
Memur emekliliğinde son 7 yıl kuralının uygulanmayacağı durumlar

Memur emekliliğinde son 7 yıl kuralının uygulanmayacağı durumlar

Memur emekliliğinde son 7 yıl kuralının uygulanmayacağı durumlar hangileridir?
2022 Ocak ayı itibariyle öğretmenlerin ek ders ücretleri netleşti

2022 Ocak ayı itibariyle öğretmenlerin ek ders ücretleri netleşti

Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan öğretmenlerin 2022 yılı ilk altı ayı için ek ders ücretleri netleşti.
14 günlük maaş farkı için mutemetlere yetki açıldı

14 günlük maaş farkı için mutemetlere yetki açıldı

Muhasebat Genel Müdürlüğü 14 günlük maaş farkı için mutemetlere yetki açtı
Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı arayan üniversite sayısı azaldı!

Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı arayan üniversite sayısı azaldı!

Üniversitelerarası Kurul tarafından yapılan sözlü sınavın kaldırılması sonucunda yasal düzenlemede verilen yetki çerçevesinde doçentliğe atamada sözlü sınav şartı arayan üniversite sayısı azaldı!
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Alper Şener, Omicron BA.2 varyantını anlattı

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Alper Şener, Omicron BA.2 varyantını anlattı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alper Şener, Omircron BA.2 varyantının, Omicron'un diğer varyantlarına göre daha hızlı yayıldığını, PCR testleriyle tespit edilebildiğini, hastaneye yatış ve ölüm oranlarında ise artışa neden olmadığını kaydetti. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Şener, AA muhabirine, Hindistan ve Danimarka'da son Kovid-19 vakalarının çoğunluğunu oluşturan Omicron BA.2 varyantını değerlendirdi.
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Bu seviyeye dikkat büyük fırsat kaçabilir

Bu seviyeye dikkat büyük fırsat kaçabilir

Altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 24 Ocak 2022 altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 792,04 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın da 1.306,00 liradan alıcı buluyor. Piyasalarda son durum ne? 2.düşüş dalgası mı geliyor? Altın ve Parası Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "ikinci çöküş yakın" dedi