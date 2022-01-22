Memur ve emekliler dikkat: Resmen yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre emeklilerin en düşük maaşı 2 bin 500 lira olurken memur ve memur emeklilerine 2.5 puanlık ek zaman yapıldı. İlave artış sebebiyle oluşacak fark ilerleyen haftalarda hesaplara yatacak. İlave maaşlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen bir zamanda hesaplara yatacak.