Kılıçdaroğlu paylaşımını yaptı: Islak imza ile Hazine'den 6 milyar TL alındı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Sevgili halkım... Bu akşam saat 22.00'de sizlere önemli bir şey açıklayacağım' diyerek önceden duyurusunu yaptığı konuyla ilgili video yayınladı. Kılıçdaroğlu, bir ihalenin iptal edilerek, iktidara yakın başka bir şirkete 6 milyar TL daha yüksek bedelle verildiğini öne sürdü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 saat önce sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak, "Sevgili Halkım,Bu akşam saat 22.00'de önemli bir konu hakkında size bilgi vereceğim. Burada buluşmak üzere..." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin ardından açıklayacağı konu da merak edilmeye başlandı.
İHALE İDDİASI ORTAYA ATTI
CHP lideri, saat 22.00'da sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak vatandaşlara bahsettiği konu hakkında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, 3 Nisan 2018'de açık ihale yapıldığını ve ihaleyi 3 milyar 198 milyon 743 bin 727 lira teklif veren ihalenin kazandığını öne sürdü. Ancak Kılıçdaroğlu, ihalenin bu firmaya verilmediğini ve 6 milyar TL fazla fiyat biçilerek, iktidara yakın bir şirkete yeniden verildiğini ileri sürdü.
"DEVLETİMİZDE HALA VATANSEVERLER VAR DEMEK İSTEDİM