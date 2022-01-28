2022 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 EKPSS tercih işlemlerine başvurular 5 ila 14 ocak 2022 tarihleri arasında alındı. Ancak tercih sonuçlarını 5 ila 7 gün arasında açıklayan ÖSYM Başkanlığı'nın 2022 EKPSS tercih sonuçlarını 13 gündür açıklamadığını yazmıştık.

Memurlar.net olarak edindiğimiz bilgiye göre, ÖSYM tarafından tercih işlemlerinin bittiği yönünde.

Sonuçların ilan edilmesi Cumhurbaşkanı'nın katılacağı törenle duyurulacak. Törenin yapılacağı tarih ise henüz net değil.