EKPSS'nin açıklanacağı tarih belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Engellilere yönelik yılın ilk memur atamasını 8 Şubat'ta yapacak, her eğitim kademesinden 2 bin 927 engelli vatandaşımızın kamuya yerleşimini sağlayacağız." dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Ocak 2022 23:03
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.
Beştepe'deki toplantı, saat 15.30'da başladı. Yaklaşık 2 saat 20 dakika süren toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, "Engellilere yönelik yılın ilk memur atamasını 8 Şubat'ta yapacak, her eğitim kademesinden 2 bin 927 engelli vatandaşımızın kamuya yerleşimini sağlayacağız." dedi.2022 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
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