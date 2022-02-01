İstanbul semalarından süzülen göktaşı kameralara yansıdı
İstanbul'da dün akşam saatlerinde gökyüzünde süzülen yeşil tonlarındaki göktaşı kameralara yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 01 Şubat 2022 15:33
İstanbul'da dün akşam saat 23.30 sıralarında gökyüzünden süzülen ve sonrasında
göktaşı olduğu belirlenen yeşil ışık hüzmesi kameralara yansıdı. Kartal'da seyir
halinde olduğu sırada araç içi kamerası aracılığıyla göktaşını görüntüleyen
sürücü o esnada durumu fark ederek şaşkınlık yaşadı.
Kaydedilen görüntülerde yeşil tonlarındaki bir cismin gökyüzünden kaydığı görülüyor.Türkiye Uzay Ajansı'ndan meteor açıklaması Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız