Erdoğan paylaştı: Teknolojik ürünlere erişimi kolaylaştıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknolojik ürünlere erişimi kolaylaştırmak için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çalışma yapılacağını ve bu konuda adım atılacağını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 02 Şubat 2022 16:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'daki gençlerle buluşmasında bir gencin talebine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Erdoğan paylaşımında; 'Trabzon'daki buluşmamızda bir gencimiz, teknoloji ürünlerine erişimi kolaylaştıracak bir düzenleme istedi. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile bir çalışma yapacağız ve inşallah bu konuda adımı atacağız.' ifadelerini kullandı.
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Trabzon'daki buluşmamızda bir gencimiz, teknoloji ürünlerine erişimi kolaylaştıracak bir düzenleme istedi.Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 2, 2022
Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile bir çalışma yapacağız ve inşallah bu konuda adımı atacağız. pic.twitter.com/VGqOpM6d5k