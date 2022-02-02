Erdoğan paylaştı: Teknolojik ürünlere erişimi kolaylaştıracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'daki gençlerle buluşmasında bir gencin talebine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan paylaşımında; 'Trabzon'daki buluşmamızda bir gencimiz, teknoloji ürünlerine erişimi kolaylaştıracak bir düzenleme istedi. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile bir çalışma yapacağız ve inşallah bu konuda adımı atacağız.' ifadelerini kullandı.