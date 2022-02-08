Bakanlıktan, akademisyenlerin harcırahları konusunda önemli görüş!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, üniversitelerde görevli akademisyenlerin sürekli görev yolluğu ödemeleriyle ilgili önemli görüş verdi.

Söz konusu görüşte; memurların ve öğretim elemanlarının ancak 657 sayılı Kanuna tabi memur kadrolarına naklen atanabilecekleri, bunun dışında 2914 sayılı Kanun ve 2547 sayılı Kanun kapsamında yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı kadrolarına naklen atanabilmelerine yönelik bir düzenlemenin bulunmadığı, 657 sayılı Kanun ile 2914 sayılı Kanun ve 2547 sayılı Kanun kapsamında görev yapanların yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı kadrolarına naklen atanabilmelerinin mümkün olmaması nedeniyle söz konusu personele sürekli görev yolluğunun ödenmesine imkan bulunmadığı ifade edilmiştir.

İlgili görüş yazısı dikkate alınması halinde; üniversitelerin birbirleri arasında yaptıkları atamalarda dahil olmak üzere kamu idarelerinden 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa atamalarda naklen atama imkanı bulunmadığı ve bu doğrultuda akademik kadrolara atanacak kişilere sürekli görev yolluğu ödenemeyecektir.