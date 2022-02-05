Koronavirüse yakalanan Emine Erdoğan'dan ilk açıklama geldi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından, kendisi ve eşi Emine Erdoğan'ın Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.
Eklenme : 05 Şubat 2022 15:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan twitter'dan şu mesajı paylaştı:Anca beraber, kanca beraber İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz. İfadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız