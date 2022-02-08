2019-MEB-EKYS puanı bu yıl kullanılabilir mi?

2019 EKYS puanımı bu yıl kullanabilir miyim. Yoksa tekrardan mı sınava girmem gerekir?

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğinin "Yazılı sınav" başlıklı 18. maddesinin 3 ve 4. fıkralarında;

"(3) Yazılı sınav sonuçları, kesin sonuçların açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir. Görevlendirmede kullanılan yazılı sınav puanı bir defadan fazla kullanılamaz. Yazılı sınav puanını yükseltmek isteyenler yeniden yazılı sınava girebilir.

(4) Yazılı sınavların geçerlilik süresiyle sınırlı olmak ve daha önce görevlendirmede kullanılmaması kaydıyla en yüksek yazılı sınav puanı dikkate alınır ." hükümleri bulunmaktadır.

Bu hükümlere göre;

1-Yazılı sınav sonuçları, kesin sonuçların açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.

2-Görevlendirmede kullanılan yazılı sınav puanı bir defadan fazla kullanılamaz

3-Yazılı sınav puanını yükseltmek isteyenler yeniden yazılı sınava girebilir.

4-Yazılı sınavların geçerlilik süresiyle sınırlı olmak ve daha önce görevlendirmede kullanılmaması kaydıyla en yüksek yazılı sınav puanı dikkate alınır

Bu bilgiler ışığında;

2019 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2019-MEB-EKYS) Sonuçları 16 Mayıs 2019 tarihinde açıklanmıştır.

Dolayısıyla 2019-MEB-EKYS sınavı sonuçları 16 Mayıs 2022 tarihine kadar kullanılabilecektir.

Fakat Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı 2022-MEB-EKYS 20 Mart 2022 tarihinde uygulanacaktır. Dolayısıyla il milli eğitim müdürlüklerinin 16 Mayıs 2022 tarihinden önce yönetici görevlendirme duyurusuna çıkması halinde ancak 2019-MEB-EKYS sınavı sonuçları kullanılabilecektir.

Ahmet KANDEMİR