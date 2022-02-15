YÖK, üç yıldır merkezi görevde yükselme sınavı açmıyor!

12 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"nin "Duyuru ve Başvuru" başlıklı 11 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında; "Kurumlar, yazılı sınavın merkezi olarak yaptırılması amacıyla her yılın Şubat ayı sonuna kadar görevde yükselme suretiyle atama yapacakları boş kadrolarına ilişkin bilgilere de yer vererek Başkanlığa talepte bulunabilir. Başkanlık, talepler çerçevesinde resmi internet sitesinden birinci fıkra hükümlerine göre yazılı sınav duyurusuna çıkar." düzenlemesi yer almaktadır.

Buna göre, devlet yükseköğretim kurumları kurumsal olarak görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açabildikleri gibi her yılın Şubat ayı sonuna kadar merkezi olarak Yükseköğretim Kurulunun sınav açmasını da talep edebilmektedir.

Ancak, son iki yıldır merkezi görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açılması hususunu gündeme getirmemize rağmen (2020 yılına ait haber için tıklayınız, 2021 yılına ait haber için tıklayınız) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından en son merkezi sınav 2019 yılında açılmış aradan üç yıl gibi süre geçmiştir.

Üniversitelerde kariyer olarak "sınavla" atanabilecek en üst unvan olan Şube Müdürlüğü kadrolarına "hülle" diye tabir ettiğimiz yöntemle atamaların yapılması yükseköğretim kurumları çalışanlarında büyük bir huzursuzluk yarattığı gibi, Sayıştay denetimlerinde de büyüyen bir sorun olarak devam etmektedir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, hülle atamaların önüne başka türlü geçemiyorsa, merkezi görevde yükselme sınavlarını periyodik olarak açarak üniversitelerde çalışan idari personelin motivasyonunun artmasını kısmen de olsa sağlayacaktır!