MEB alan değişikliğinde 540 saatlik sertifika sorunu!

Milli Eğitim Bakanlığı 2022 yılı alan değişikliği işlemlerini başlattı.

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Bu husus 2020 yılında da aynı şekilde kabul edilmemiş ve konu yargıya yansımıştı.

Kayseri 2. İdare Mahkemesi alan değişikliği başvurularında üniversitelerden alınan 540 saatlik sertifikanın kabulüne karar vermiştir.

İdare mahkemesi kararının gerekçesinde "Uyuşmazlıkta yukarıda yer alan mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, gerek Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 60. maddesinde gerekse Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilen 2020 yılı alan değişikliği duyurusunda özel eğitim alanına geçiş başvurularında istenilen 540 saatlik zihinsel engelliler sınıf öğretmenliği eğitim programına ilişkin sertifikanın hangi kurumdan alınacağına ilişkin kısıtlayıcı bir hükmün yer almadığı, talim terbiye kurulu kararında düzenlenecek olan eğitim programının içeriğinin, yönteminin, uygulama esaslarının, başlama ve bitiş tarihlerinin, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü koordinesinde belirleneceği belirtilmiş ise de, bu hükmün başka kurumlar tarafından verilen zihinsel engelliler sınıf öğretmenliği eğitimi sonucunda verilen sertifikaların kabul edilmemesi sonucunu doğurmadığı, sadece bu eğitimin bakanlıkça düzenlenmesi durumunda uyulacak esasları belirlediği, bu itibarla mevzuatta davacının Adnan Menderes Üniversitesi tarafından açılan 540 saatlik zihinsel engelliler sınıf öğretmenliği eğitimine katılarak almış olduğu sertifikanın alan değişikliği başvurularında kabul edilmeyeceğine ilişkin bir düzenleme bulunmadığı görüldüğünden, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmaktadır." ifadelerine yer verilerek dava konusu işlem iptal edilmiştir.

MEB'in yeniden bir davayla muhatap olmaması ve işlemlerin karışmaması için bu konuyu yeniden ele almasında fayda bulunuyor.

İşte o karar;

Ahmet KANDEMİR