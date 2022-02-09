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Kılıçdaroğlu: Zamlar geri alınana kadar faturamı ödemeyeceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 22.00'de sosyal medya hesabından açıklama yapacağını duyurmuştu. Yayınladığı videoda elektrik faturalarına değinen CHP lideri, "Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 09 Şubat 2022 23:36
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Daha önce yayımladığı videolarda bazı yolsuzluk belgeleri ile kendisini sosyal medyada hedef alan isimleri açıklayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün bir kez daha halka çağrıda bulundu.

Öğlen saatlerinde sosyal medyadan paylaşımda bulunan CHP lideri, "Sevgili Halkım, Bu akşam saat 22.00'de önemli bir konuyu konuşmak üzere sizi evime davet ediyorum. Burada buluşmak üzere." ifadelerini kullandı.

Saat 22.00'de de Kılıçdaroğlu, beklenen videoyu yayınladı. Evinden çektiği videoyla halka seslenen Kılıçdaroğlu, "Neden elektrik faturalarınız şişirildi? Bir dilim kuru ekmeğinize kim göz dikti? Bu zulme ancak birlikte son verdirebiliriz. Buyurun bu ibret tablosunu konuşalım." dedi.

"AYLARCA SESLENDİM"

Kılıçdaroğlu, yayımladığı videoda ise şu ifadeleri kullandı;

*Bu akşam uzun zamandır dile getirdiğim saraya fon oluştur diye defalarca çağrı yaptığım Karakış şartları ve elektrik faturalarıyla ilgili bazı ivedi çözümleri sizlerle paylaşacağım.

*Çok zor zamanlardan geçtiğinizi pekala biliyorum. Sevgili yurttaşlarım durumun buraya gelmemesi için bu vurdumduymazlara aylarca seslendim.

*Bu saraylılar temel bir insan hakkı olan haysiyet hakkını ve insana yaraşır bir yaşam hakkını sizlere tanımıyor.

"DİNLEMEDİLER DİNLEMEDİLER."

*Saraylılar zengin hayatın tadını çıkarırken milyonlarca insan dayanılmaz bir şekilde artan yoksulluk ve geçim sıkıntısına tahammül etmek zorunda bırakılıyor.

*Aylardır bugünlerin kapıda olduğunu her fırsatta söyledim. Her fırsatta kara kış çağrısı yaptım. Adım adım ne yapılması gerektiğini anlattım. Dinlemediler dinlemediler. Geldik fırtınanın gözüne.

*Öncelikle neden bunlar başımıza geliyor. Onu bir netleştirmek istiyorum. Sonra da acil önlemleri kanamayı durduracak adımları açıklayacağım.

"NE YAPILIYOR BU PARALARLA?"

*Tüm bu durumların kökeninde aynı hikaye yatıyor. Elektrik özelleştirmelerine de bakacak olursanız çok tanıdık isimleri orada da görürsünüz. 5'li çeteyi oraya da soktu Erdoğan. O çete ne yaptı, soydu süpürdü. Bu soygun biraz uzun hikaye. Ama çok isterlerse onu da anlatırız.

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*Soru şu: Ne yapılıyor bu paralarla. Son videomda on binlerce trollden bahsettim. Finanse edilen yandaş medyadan bahsettim. Eğitim vakfı yapılı maskeli parelel yapılardan bahsettim.

*Saraylı hayatından bahsettim. İşte bu paralar sizin cebinizden ödeniyor sevgili halkım. Eskiden de öyleydi ama şimdi tek bir farkla. Elinizdekini avucunuzdakini artık çok hızlı bir şekilde almak zorundalar. Bundan dolayı bu kadar agresif bir biçimde üstünüze geliyorlar. Kasa ekside.

"FATURAMI ÖDEMEYECEĞİM"

*Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim.

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