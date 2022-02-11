Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevde yükselme sınavı açıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler personeline yönelik olarak bugüne kadar sadece 2016 ve 2018 yılında görevde yükselme sınavı açıldı. 2018 yılından bu yana yeni bir sınav açılmadı.

Bakan Derya Yanık'ın verdiği talimat üzerine; öğrenim, sınıf ve kadro durumları gözetilerek, personel alımlarının tamamlanmasından sonra 2022 yılı ikinci yarısında görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılacak.

Bakanlıktan tüm birimlere gönderilen yazıda şöyle denildi:

"Bu kapsamda görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav işlemleri Personel Yönetim Sistemi (PYS) sınav modülü üzerinde yürütülecektir.

Bu nedenle sınava başvuracak adayların mağduriyet yaşamaması için,

a) Personel portalı https://personelportal.aile.gov.tr üzerinden bağlanarak tüm personelin Kimlik Bilgileri, Öğrenim Bilgileri ve Yabancı Dil Bilgileri incelenerek varsa eksik bilgiler tamamlanması ve gerekli güncellemenin yapılması gerekmektedir.

b) Hizmet cetveli bilgilerini kontrol edilerek varsa girişi yapılmayan hizmet bilgilerinin girişlerinin tamamlanması hata ve eksikliğin giderilmesi gerekmektedir.c) PYS içerisinde fotoğrafı, cep telefon bilgisi ve engelli memurlar için engel bilgisi eksik olan personelin başvuruları sistem tarafından engellenecektir. Bu nedenle bu bilgilerin başvuru öncesinde güncellenmesi varsa eksikliğin giderilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve ilgili personele duyurulmasını arz/rica ederim."