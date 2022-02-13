Başöğretmenlik için 33 yıl hizmet gerekecek

Öğretmen tepki gösterdiği, hiçbir sendikanın memnun olmadığı, sendikalar dahil paydaşlara sorulmadan hazırlanan, içerik olarak meslek kanunu özelliğinden uzak, mesleğin sorunlarına çözüm bulmayan Öğretmenlik Meslek Kanunu 03.02.2022 tarihinde TBMM'de kabul edildi.

Kanun teklifinin kanunlaşması için Cumhurbaşkanının imzalayıp resmi gazetede yayımlanması gerekiyor.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu başkanı Emrullah İşler'in yaptığı açıklamaya göre mevcut durumda 75.669 uzman öğretmen var. 2004 yılında yapılan yasal düzenleme ve 2006-2007 yıllarında işletilen sürece göre uzman öğretmenlik hakkı verilen bu öğretmenler mevcut durumda aylık 500 TL'ye yakın ücret(ek tazminat) almaktadırlar.

Kanun kendi içinde dahi çelişkiler içermektedir.

Örneğin;

Bir öğretmen 10 yıl uzman öğretmenlikte kalmadan başöğretmen olamayacaktır. Yani, uzman öğretmenliğin ilk verildiği dönemde bu sınavlara 7 yıllık öğretmen olduğu için giremeyen öğretmenin başöğretmen olabilmesi için 33 yıllık olması gerekmektedir. Bugün uzman öğretmen olsa 33 yıllık kıdemde yani 10 yıl sonra başöğretmen olabilecektir. Bu noktada neredeyse imkansız bir süreç söz konusudur.

Ayrıca 10 yılını dolduran öğretmen uzman olacak ve bir derece terfi alacaktır. Uzmanlıkta 10 yıl geçirdikten yani en az 20 yıllık öğretmen olduktan sonra başöğretmen olacak ve bir derece daha alacaktır. Oysa ki her şey normal sürecinde gitse bile 20 yılı aşan öğretmen 1. dereceye ulaşmaktadır. Bu durumda başöğretmen olduğu için alacağı bir derece terfiyi almasına imkan yoktur.

Maksut BALMUK

Öğretmen