Öğretmenlik Meslek Kanunu için 15 Şubat mı bekleniyor?

Öğretmen tepki gösterdiği, hiçbir sendikanın memnun olmadığı, sendikalar dahil paydaşlara sorulmadan hazırlanan, içerik olarak meslek kanunu özelliğinden uzak, mesleğin sorunlarına çözüm bulmayan Öğretmenlik Meslek Kanunu 03.02.2022 tarihinde TBMM'de kabul edildi.

Kanun teklifinin kanunlaşması için Cumhurbaşkanının imzalayıp resmi gazetede yayımlanması gerekiyor.

Cumhurbaşkanının imzalamak için 15 gün süresi var. Cumhurbaşkanı 15 gün içerisinde kanunu iade de edebilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 gün geçmesine rağmen kanunu henüz imzalamış değil. Erdoğan'ın Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle imzalamadığı söylense de kendisinin de ifade ettiği gibi bu süreçte Cumhurbaşkanlığı görevine devam etmiştir. Ve karantina süreci de birkaç gün önce sona ermiştir.

Bu noktada iki gerekçe akla gelmektedir.

1-.Cumhurbaşkanı kanun teklifinden memnun değildir ve iade için gerekçe hazırlatmaktadır. Bu ihtimali düşündüğümüzde iade için 5 günlük süre kalmıştır.

2- Cumhurbaşkanı tarafından öğretmenlerin Şubat maaşlarından sonra imzalanarak mevcut uzman/baş öğretmenlere bir ay daha az ödeme yapılarak tasarruf edilecektir.

Şöyle ki;

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu başkanı Emrullah İşler'in yaptığı açıklamaya göre mevcut durumda 75.669 uzman öğretmen var. 2004 yılında yapılan yasal düzenleme ve 2006-2007 yıllarında işletilen sürece göre uzman öğretmenlik hakkı verilen bu öğretmenler mevcut durumda aylık 500 TL'ye yakın ücret(ek tazminat) almaktadırlar. Kanunun Cumhurbaşkanı tarafından imzalanmasından sonra bu ödeme yaklaşık 1.500TL'ye çıkacaktır. Cumhurbaşkanı tarafından Şubat 2022 maaşı öncesinde imzalanması halinde 75.669 öğretmene bu fark Şubat 2022 maaşında ödenmek zorunda. Şubat 2022 maaşı sonrası imzalanması halinde ise bu fark Mart maaşlarına kalacaktır. Bu farkın bütçe açısından tutarı yaklaşık 75 Milyon TL'dir.

Kanun Cumhurbaşkanı tarafından iade edilecekse bir an önce yapılmalı, imzalanacaksa da hızla imzalanarak yürürlüğe sokulmalı ve kanun esaslarına göre gerekli yönetmelik düzenlemeleri hızlandırılarak özellikle ek tazminatla ilgili uygulama hızla gerçekleştirilmelidir. 16 yıldır öğretmenler arasında oluşan haksızlık bertaraf edilmelidir.

2004 yılındaki düzenlemede olduğu gibi mevcut düzenlemede de eğitim öğretim sürecine olumlu katkı yapacak bir durum söz konusu değildir. 16 yıldır uzman öğretmen olarak ek ödeme alan öğretmenlerin; eğitim öğretim süreci açısından uzman öğretmenliğe bağlı olarak ortaya koydukları ek katkılardan söz etmek mümkün değildir. Uzman olan yada olmayan öğretmenler aynı işi aynı şekilde ve aynı sürede yapmaya devam etmişlerdir. Sadece bir sınav ve değerlendirme kriterlerine göre verilen unvanda öğretmenliğin öncelenmesi söz konusu olmamıştır. Sadece ek ödemeden ibaret olan uzman öğretmenlik kavramının eğitim öğretime katkısı yoktur ve yeni düzenlemeye göre de olmayacaktır. Özellikle vakıf üniversitelerinin çoğunlukla alan dışında yüz yüze ya da çevrim içi (uzaktan) eğitim ile yüksek lisans diploması vermeleri ve bir şekilde çarkın dönmesi dışında bir olgunun yaşanması söz konusu olmayacaktır. Kanunda da yer aldığı gibi öğretmenlik mesleği uzmanlık mesleğidir ve ayrıca uzmanlık unvanına bağlanması anlamsızdır. Olması gereken unvanların kaldırılması ve kıdem esaslı olarak ek tazminatın ödenmesidir.

Kanun kendi içinde dahi çelişkilerle doludur.

Örneğin;

Bir öğretmen 10 yıl uzman öğretmenlikte kalmadan başöğretmen olamayacaktır. Yani, uzman öğretmenliğin ilk verildiği dönemde bu sınavlara 7 yıllık öğretmen olduğu için giremeyen öğretmenin başöğretmen olabilmesi için 33 yıllık olması gerekmektedir. Bugün uzman öğretmen olsa 33 yıllık kıdemde yani 10 yıl sonra başöğretmen olabilecektir. Bu noktada neredeyse imkansız bir süreç söz konusudur.

Ayrıca 10 yılını dolduran öğretmen uzman olacak ve bir derece terfi alacaktır. Uzmanlıkta 10 yıl geçirdikten yani en az 20 yıllık öğretmen olduktan sonra başöğretmen olacak ve bir derece daha alacaktır. Oysa ki her şey normal sürecinde gitse bile 20 yılı aşan öğretmen 1. Dereceye ulaşmaktadır. Bu durumda başöğretmen olduğu için alacağı bir derece terfiyi almasına imkan yoktur.

Bu denli yanlışlıklarla ve çelişkilerle dolu bir kanunun imzalanmadan iadesi meslek açısından da en doğru yol olarak görülmektedir.

Maksut BALMUK

Öğretmen