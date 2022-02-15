Dolar/TL 13,60 seviyelerinde işlem görüyor

İşte Omicron'un üç yeni semptomu!

Türkiye de dahil olmak üzere pek çok ülkede baskın varyant olan Omicron'un endişele verici yeni semptomları ortaya çıktı. İngiltere'de yapılan yeni bir çalışma, Omicron'un yaygın olarak gözlemlenen baş ağrısı, öksürük ve yorgunluk gibi soğuk algınlığı benzeri semptomlarına yenilerini ekledi.