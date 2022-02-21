Uzman erbaşlık hizmeti olan GİH memurunun emeklilik şartları nasıl olur?

Merhaba; ben 22.04.1969 tarihli doğumluyum. 1990-01.12.1991 yılları arası 18 ay askerlik yaptım. 26.04.1993-30.04.1995 yılları arasında Uzman Erbaş olarak görev yaptım. 19.02.2003-08.12.2005 arası SSK' lı olarak özel bir şirkette çalıştım (1042 gün).09.12.2005 tarihinde memuriyete başladım, 4 yıllık lisans mezunuyum, halende memur olarak çalışmaktayım. Emekliliğime hak kazanma tarihimi öğrenmem konusunda yardımcı olursanız sevinirim, iyi çalışmalar.

Detaylar:

Uzman erbaşlık hizmeti 3269 sayılı Kanun kapsamında yapılan bir hizmettir ve 2008 yılı öncesi olanlar 5434 sayılı Kanuna tabi olurlar. Her yıl için 3 ay yıpranma paylarına müstahaktırlar.

Yıpranma payları memurun hizmet süresinde, emeklilik yaş grubunun tespitinde kullanılır ve emeklilik yaş grubundan kazanılan yıpranma paylarının tamamı indirilir.

5434 e tabi memurlardan 8 Eylül 1999 öncesi çalışmaya başlamış olanlar hakkında emeklilik kazanımı şartlarında 5434 sayılı Kanun Geçici Madde 205 hükmüne bakılır ve kademeli yaşlardan tespiti yapılır.

Askerlik borçlanmalarının yaş tespitinde uygulanabilmesi için mutlaka 23/05/2002 tarihinden önce askerlik süresinin olması gerekir. Borçlanma yapılmamışsa bu tarihteki hizmet toplamına dahil edilmez.

Bu bağlamda değerlendirmemiz:

Askerlik süresinin borçlanılmadan emeklilik durumu:

Askerlik süresini borçlanmadan emeklilik yaş grubunuz 60 yaşınızı dolduracağınız tarih olur ve bu tarihten Uzman erbaşlıktan kazandığınız 6 ay 8 günlük süre indirilir. Yani 22/04/1969+60 = 22/04/2029 - 6 ay 8 gün = 14/10/2028 tarihi yaş itibariyle emeklilik tarihiniz olur.

Askerlik süresinin borçlanılması halinde emeklilik durumu:

Askerlik sürenizin 11 ayını borçlanma yapmanız halinde emeklilik yaş grubunuzun 57 olacağını değerlendirmekteyiz. Bu duruma göre de emeklilik yaş tarihinizin 14/10/2025 tarihi yaş itibariyle emeklilik tarihiniz olur.

Değerlendirmemiz verdiğiniz bilgilere göre bu şekilde olmakla birlikte, böyle bir düşünceniz olması halinde bir hak kaybınız (hem ödeyeceğiniz tutar hem de emeklilik şartlarınız açısından) ortaya çıkmaması açısından hem Kurumunuz hem de SGK ya bir hesaplama yaptırmanızı tavsiye etmekteyiz.