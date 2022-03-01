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Engelli kadrosundan göreve başlayan memur kaç yıl üzerinden emekli olur?

Engelli kadrosundan göreve başlayan 5510'a tabi memurlar normal emeklilik şartlarına göre daha erken emeklilik haklarını kazanırlar.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 01 Mart 2022 10:09
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Engelli kadrosundan göreve başlayan memur kaç yıl üzerinden emekli olur?

Soru: Merhaba yardımcı olursanız bir soru soracağım. Mayıs 1980 doğumluyum. Ağustos-1998 ssk girişim ve ilgili tarih olan 23 Mayıs 2002 ye kadar aralıksız olmak üzere 2010 yılına kadar 3500 gün primim var. 01.09.2010 tarihinde engelli kadrosundan memuriyete atandım. Engelli indirimim yok. Hala memuriyete devam ediyorum. Nasıl, ne zaman ve ne şekilde emekli olurum. Engelli emeklisi veya normal emekli olma şartlarım nelerdir. Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim saygılar.

Engelli kadrosundan göreve başlayan 5510 sayılı Kanuna tabi memur kaç yıl üzerinden emekli olur?

2008 yılı Ekim ayından sonra ilk defa memurluğa başlamış kişiler 5510 sayılı Kanuna tabidirler ve 5510 sayılı Kanunun ilgili hükümleri şartlarını taşımaları kaydıyla engellilik durumlarından dolayı emeklilik haklarını kazanırlar.

Genel olarak göreve girmeden önce çalışma gücünün % 60'ını veya vazifesini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü kaybettiği önceden veya sonradan tespit edilenlere malullük aylığı bağlanmaz. Ancak, malullük aylığı şartlarından farklı olarak engellilik durumlarından dolayı yaşlılık aylığı bağlanır.

5510 Sayılı Kanunda bulunan engellilik nedeniyle yaşlılık aylığı bağlanması kuralları

5510 sayılı Kanunda yer alan hükümler içerisinde özel olarak engelli aylığı olarak bir aylık şekli yoktur.

Memur olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce malul sayılmayı gerektirecek derecede hastalığı veya engelliliği bulunmasından ve bu nedenle malullük aylığından yararlanamama durumunda öncelikli olarak;

En az 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün (11 yıl) SGK primleri yatırılmış hizmetleri olması kaydıyla yaşlılık aylığına hak kazanırlar. Bu kural, 5510 sayılı Kanun Madde 28 hükmünde, "Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce 25 inci maddenin ikinci fıkrasına göre malül sayılmayı gerektirecek derecede hastalığı veya engelliliği bulunan ve bu nedenle malüllük aylığından yararlanamayan sigortalılara, en az onbeş yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır." Şeklinde belirtilmiştir.

Ancak, göreve başlamadan önce % 60 veya meslekte kazanma gücünü yitirecek derecede bir engeli olmadığı tespit edilirse, bu defa çalışmaya başladıktan sonraki durumuna bakılır ve memurun çalışma gücündeki kayıp oranına göre engellilikten dolayı yaşlılık aylığı bağlanması şartları oluşur. Bu şartlar da şöyledir;

Memurun engellilik oranı;

- % 50 ila % 59 arasında ise ve bu durumu SGK Sağlık Kurulunca karara bağlanırsa memurun en az 16 yıldan beri sigortalı olması ve 4320 gün,

- % 40 ila % 49 arasında ise ve bu durumu yine SGK Sağlık Kurulunca karara bağlanırsa bu defa memurun en az 18 yıldan beri sigortalı olması ve 4680 gün,

SGK primleri yatırılmış hizmetinin olması şartlarını yerine getirdiklerinde engelliliklerinden dolayı yaşlılık aylığına hak kazanırlar.

Diğer şartlar nelerdir?

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- Memurun, memurluktan önce işçilik esnaflık süreleri varsa bu süreler yukarıda belirtilen hem sigortalılık süresinin başlangıcında, hem de prim ödeme gün sayılarında dikkate alınır.

- Engellilik oran durumunun son tespit yeri Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kuruludur.

Bu açıklamalar ışığında emekli olabilmenizle ilgili neler söylenebilir?

Ağustos 1998 tarihi sigortalılık başlangıç tarihiniz olur. Engellilik oranınızı belirtmemiş olduğunuzdan, Engellilik oranınıza göre de sigortalılık süreniz 16 veya 18 yıl ve 4320 veya 4680 gün olur.

Şayet göreve girmeden önce engellilik oranınız % 60 ise ve bu oranın da mutlaka SGK Sağlık Kurulunca tespit edilmesi halinde 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamanız ve 11 yıl da hizmetinizin olması halinde emekli olabileceğinizi değerlendirmekteyiz.

Normal emeklilik şartları ise 25 hizmet yılınızı tamamlamanız ve 23/05/2002 tarihine kadar olan toplam hizmetiniz en az 3 yıl ise 58 yaşını doldurmanız, değil ise 60 yaşınızı doldurmanızla mümkün olabilecektir.

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