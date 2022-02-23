2009 öncesi sözleşmeli, sonrasında ise kadrolu olan öğretmen hangi Kanuna tabi olur?

Yumurta fiyatları neden düşmüyor?
Yumurta fiyatları neden düşmüyor?
YÖK Başkanı'ndan 'puanı düşük olanlar üniversiteye girecek' iddiasına yanıt
YÖK Başkanı'ndan 'puanı düşük olanlar üniversiteye girecek' iddiasına yanıt
Rusya'dan doğal gaz resti: Faturalar daha fazla artabilir
Rusya'dan doğal gaz resti: Faturalar daha fazla artabilir
Okul müdürü öğrenciye taciz iddiasıyla tutuklandı
Okul müdürü öğrenciye taciz iddiasıyla tutuklandı
Mobbinge uğradığını iddia eden avukata belediyeden 'uyarma' cezası
Mobbinge uğradığını iddia eden avukata belediyeden 'uyarma' cezası
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Genel Kurul, martta gece 24.00'e kadar çalışacak
Genel Kurul, martta gece 24.00'e kadar çalışacak
11 haftadır koronavirüs risk haritasındaki en iyi il
11 haftadır koronavirüs risk haritasındaki en iyi il
Yeni varyant, Türkiye'ye girerse yeni dalga oluşur mu?
Yeni varyant, Türkiye'ye girerse yeni dalga oluşur mu?
Öğrencisini döven öğretmene verilen cezaya itiraz kabul edildi
Öğrencisini döven öğretmene verilen cezaya itiraz kabul edildi
Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak için ülkeye dönüyor
Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak için ülkeye dönüyor
Bu proje dünyada tek: İlin 3 boyutlu tapu-kadastro bilgileri çıkarıldı
Bu proje dünyada tek: İlin 3 boyutlu tapu-kadastro bilgileri çıkarıldı
Dolandırıcılıkta yeni yöntem: Sosyal medya dilenciliği
Dolandırıcılıkta yeni yöntem: Sosyal medya dilenciliği
Dolarda yükseliş hızlandı: 13,90 TL'yi gördü
Dolarda yükseliş hızlandı: 13,90 TL'yi gördü
Erdoğan açıkladı: Elektrikte indirimli tarife 1 Mart'ta
Erdoğan açıkladı: Elektrikte indirimli tarife 1 Mart'ta
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 75 zabıta memuru alacak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 75 zabıta memuru alacak
Elektrik akımına kapılan kiracı ev sahibinden şikayetçi oldu
Elektrik akımına kapılan kiracı ev sahibinden şikayetçi oldu
Adana'da evinde rahatsızlanan polis memuru yaşamını yitirdi
Adana'da evinde rahatsızlanan polis memuru yaşamını yitirdi
16 yaşındaki Sıla'yı öldüren zanlının akıl sağlığı hakkında rapor verildi
16 yaşındaki Sıla'yı öldüren zanlının akıl sağlığı hakkında rapor verildi
6. yargı paketi Mart ayında TBMM'ye geliyor
6. yargı paketi Mart ayında TBMM'ye geliyor
Kredi düzenlemesi ikinci ele nasıl yansır?
Kredi düzenlemesi ikinci ele nasıl yansır?
Erdoğan: Rusya'nın kararı kabul edilemez
Erdoğan: Rusya'nın kararı kabul edilemez
Rusya-Ukrayna gerilimi gaz fiyatlarını yükseltti
Rusya-Ukrayna gerilimi gaz fiyatlarını yükseltti
Öğretmen Şeyda yatağında ölü bulundu
Öğretmen Şeyda yatağında ölü bulundu
Mersin'de işçi servisi devrildi: 40 yaralı
Mersin'de işçi servisi devrildi: 40 yaralı
Bahçeli'den 'Tarkan' açıklaması
Bahçeli'den 'Tarkan' açıklaması
60 milyar liralık yeni destek paketi başvuruları başladı
60 milyar liralık yeni destek paketi başvuruları başladı
İstanbul'da müsilaj yeniden görüldü
İstanbul'da müsilaj yeniden görüldü
2022 MSÜ sınavı geç başvuru günü duyurusu
2022 MSÜ sınavı geç başvuru günü duyurusu
Altın fiyatları yükselişe geçti: Son bir yılın zirvesinde
Altın fiyatları yükselişe geçti: Son bir yılın zirvesinde
Ana sayfaÖzel Konular Emeklilik

2009 öncesi sözleşmeli, sonrasında ise kadrolu olan öğretmen hangi Kanuna tabi olur?

2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmeti olmayanlar aylık bağlanma sisteminde 5510'a tabi olurlar.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 23 Şubat 2022 00:05
Yazdır
2009 öncesi sözleşmeli, sonrasında ise kadrolu olan öğretmen hangi Kanuna tabi olur?

Soru: Merhabalar ilginiz için şimdiden teşekkür ederim. 28.01.2001 tarihinde MTA da sigorta girişim yapıldı. 03.10.2006 tarihinde Meb de ücretli öğretmen olarak göreve başladım. 03.10.2007 de MEB'e Sözleşmeli öğretmen olarak atanıp 04. 03.2009 da Kadrolu öğretmen olarak atandım. Sorum ben 5434 sayılı yasaya göre mi emekli olurum 5510 sayılı yasaya göre mi emekli olurum? Cevaplarsanız sevinirim. İyi çalışmalar

Memurlar hakkında sosyal güvenlik uygulamalarında bugün için iki farklı sistem uygulanmaktadır. Birincisi 5434'e tabi olan memurlar, ikincisi de 5510'a tabi memurlardır.

Memurların 5434'e tabi olmasını sağlayan en önemli durum, kişilerin mutlaka 2008 yılı Ekim ayından önce memurluğa başlamış olmaları veya memurluk hizmetinden sayılan yedek subaylık, vekil öğretmenlik, fahri imamlık gibi çalışmalarının olmalarıdır. Bu şekilde çalışmaları olanlar hakkında hem emeklilik yaşı, hem aylık bağlama sisteminde tamamıyla 5434 hükümleri uygulanır.

Memurların 5510'a tabi olmasını sağlayan durum ise, kişilerin 2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmeti, memurluk hizmetinden sayılan yedek subaylık, vekil öğretmenlik, fahri imamlık gibi bir hizmetlerinin bulunmamasıdır. Bu şekilde, yani ilk defa 2008 yılı Ekim ayından sonra memurluğa başlamış kişiler hem emeklilik yaşı, hem aylık bağlama sisteminde tamamıyla 5510'a tabi olur. Sadece 2008 yılı Ekim ayından öne işçi, esnaf gibi hizmetleri olanlar hakkında ise emeklilik yaş hesabında 5434, ancak aylık bağlama sisteminde 5510 uygulanır, bunda değişiklik olmaz.

Öğretmenlerin, mesleğe sözleşmeli öğretmen olarak başlamaları kişilerin 5434'e tabi olmasını sağlamaz. Sözleşmeli öğretmenlerin SGK primleri aynı işçi statüsündeymiş gibi gönderilir. Yani sigortalı olarak çalışma olarak işlem yapılır. Ve hiç kadrolu öğretmen yani memur statüsünde görev yapmadıkları sürece emeklilikleri de işçi statüsünden gerçekleşir.

5434 sayılı Kanunda emeklilik yaş grubu; 8 Eylül 1999 sonrası çalışmaya başlamış olanlardan kadın ise 58, erkek ise 60 yaştır. Emeklilik hizmetlerinin de 25 yıl olması şartı aranır.

Sonuç bağlamında değerlendirmemiz;

Sözleşmeli öğretmenlik statüsü memur statüsünde geçmiş hizmet kabul edilmez. Bu nedenle de, 2008 yılı Ekim ayından sonra memurluğa başlamış olmanız nedeniyle emekli aylığı bağlanma sisteminde 5510'a tabi olursunuz. Emeklilik hizmet ve emeklilik yaşında ise 5434'e tabi olursunuz ve 60 yaşınızı ve 25 hizmet yılınızı tamamlamanız gerekir.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Uzman erbaşlık hizmeti olan GİH memurunun emeklilik şartları nasıl olur?
Uzman erbaşlık hizmeti olan GİH memurunun emeklilik şartları nasıl olur?
Memuriyetten önce işçi olarak çalışan kişinin emeklilik tarihi öne çekilir mi?
Memuriyetten önce işçi olarak çalışan kişinin emeklilik tarihi öne çekilir mi?
Görevde olmayan memur, engellilikten dolayı yaşlılık aylığı talebinde bulunabilir mi?
Görevde olmayan memur, engellilikten dolayı yaşlılık aylığı talebinde bulunabilir mi?
İsteğe bağlı sigortalı olmanın 'kadın memurlara' faydası ve zararları nelerdir?
İsteğe bağlı sigortalı olmanın 'kadın memurlara' faydası ve zararları nelerdir?
Engelli kadrosundan göreve başlayan memur 'malullük' nedeniyle emekli olabilir mi?
Engelli kadrosundan göreve başlayan memur 'malullük' nedeniyle emekli olabilir mi?
Emeklilerin yeniden memuriyete dönüşündeki özellikli durumlar!
Emeklilerin yeniden memuriyete dönüşündeki özellikli durumlar!

Bu Habere Tepkiniz

2009 öncesi sözleşmeli, sonrasında ise kadrolu olan öğretmen hangi Kanuna tabi olur?

2009 öncesi sözleşmeli, sonrasında ise kadrolu olan öğretmen hangi Kanuna tabi olur?

2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmeti olmayanlar aylık bağlanma sisteminde 5510'a tabi olurlar.
Kişiye özel ilanla atanan öğretim görevlisinin dört yıl sonra ilişiği kesilebilir mi?

Kişiye özel ilanla atanan öğretim görevlisinin dört yıl sonra ilişiği kesilebilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, öğretim görevlisi kadrosu ilanında yer alan özel şartların tespitinde etkisi olmayan davacının dört yıl sonra başlatılan soruşturma sonucunda görevle ilişiğinin kesilmesini hukuka aykırı bulan Bölge İdare Mahkemesi kararını onadı!
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
28. Dönem POMEM mülakatında adayların dikkat etmesi gereken hususlar

28. Dönem POMEM mülakatında adayların dikkat etmesi gereken hususlar

28. Dönem Pomem ön sağlık aşaması ve diğer sınav aşamalarında dikkat edilmesi gereken hususları yayınlıyoruz.
Proje okulundaki yanlış uygulamalar durdurulmalı!

Proje okulundaki yanlış uygulamalar durdurulmalı!

Son günlerde okullara proje okulu öğretmen atamaları ile onlarca yazı gelmektedir. Bu yazıların yazılması, kurumlara iletimi, öğretmenlere duyurulması, hepsi zaman ve emek isteyen, kırtasiye masrafı yaratan aşamalar. Bunun durdurulması ve uygulamanın adil bir sisteme büründürülmesi gerekmektedir.
Polisler, 8/24 genelgesinin uygulanmasını talep ediyor

Polisler, 8/24 genelgesinin uygulanmasını talep ediyor

350 bin civarındaki Türk Polis Teşkilatı mensupları, insan fizyolojisine, psikolojisine ve iş verimliliğine daha uygun olan 8 saat çalışma ve 24 saat dinlenme sistemi ile daha insani şartlarda görev yapmayı talep ediyor.
4 bin 22 Kariyer Uzmanı ile görüşülerek hazırlanan rapor yayımlandı

4 bin 22 Kariyer Uzmanı ile görüşülerek hazırlanan rapor yayımlandı

Merkez Kariyer Uzmanlık Sistemi Saha Araştırması Raporu yayımlandı
Rektör yardımcısının oğlu sınavda kayırıldı mı?

Rektör yardımcısının oğlu sınavda kayırıldı mı?

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrosunda rektör yardımcısının oğlunun sınavda kayrılarak alındığı iddia ediliyor
ALES başvuru kılavuzu yayımlandı

ALES başvuru kılavuzu yayımlandı

ÖSYM ALES başvuru işlemlerinin başladığını duyurdu
Uzman erbaşlık hizmeti olan GİH memurunun emeklilik şartları nasıl olur?

Uzman erbaşlık hizmeti olan GİH memurunun emeklilik şartları nasıl olur?

3269 sayılı Kanun kapsamında ifa edilen uzman erbaşlık hizmetinde emeklilik şartları nasıl olur?
Sayıştay'dan şartları taşımadığı halde atanan bürokratlara kötü haber!

Sayıştay'dan şartları taşımadığı halde atanan bürokratlara kötü haber!

Sayıştay Temyiz Kurulu 23.06.2021 tarihli toplantısında karara bağladığı dosyaları yayınladı. Yayımlanan kararlardan bir tanesi de "fi tarihinde hukuka aykırı olarak atanılan bir unvanın kazanılmış hak olmayacağı ve buna dayanılarak sonradan yapılan atamaların da kamu zararına yol açacağına" ilişkindir.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 75 zabıta memuru alacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 75 zabıta memuru alacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 75 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 8 Nisan 2022.
Alparslan Büyük Selçuklu 15.Bölüm Fragmanı

Alparslan Büyük Selçuklu 15.Bölüm Fragmanı

Alparslan Büyük Selçuklu 15.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü 28 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 1 Nisan 2022.
Çift aşılılarda en sık görülen semptomlar!

Çift aşılılarda en sık görülen semptomlar!

Norveç'te yapılan yeni bir araştırmada, iki doz aşı olmuş kişilerde en çok görülen dokuz semptom ve iki erken belirti açıklandı. En sık görülen belirtiler öksürük, burun akıntısı ve yorgunluk olurken, en az görülen belirtiler hapşırma ve ateş oldu.