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Ana sayfaÖzel Konular Emeklilik

Askerlik süresinin bir kısmını borçlanmanın emeklilik yaşına etkisi ne olur?

Askerlik süresinin tamamının borçlanılması zorunlu değildir. Emeklilik yaşına etki edecek bir kısmının borçlanılması yeterli olabilmektedir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 25 Şubat 2022 00:04
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Askerlik süresinin bir kısmını borçlanmanın emeklilik yaşına etkisi ne olur?

Soru: Selam.12.11.1974 doğumluyum.01.03.1996 ile 30.09.1996 tarihleri arasında sgk prim çalışmam var. Askerliğimi 02.03.1999-02.09.2000 arasında18 ay yaptım.11.07.2003 tarihinde polis memuru olarak kamuda çalışmaya başladım.

Sgk hizmetimi saydırdım. Askerliğimi ne kadarını borçlanırsam emeklilik tarihimi geri çeker? Kurumum bana 17 ay askerlik borçlanırsam 24.05.2025 tarihin 10.08.2024 olacağını söylüyor bu doğrumu? Emekli tarihim kurum portalında 24.05.2025 gözüküyor.

Detaylar:

8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışması olanlar ve bu tarihten sonra göreve giren polis memurlarının yıpranma paylarının tamamı emeklilik yaşlarından indirilir.

Polis memurları için her yıl 3 ay yıpranma payı süreleri vardır.

Bu durumda olanların yıpranma payları hem memurun 23/05/2002 tarihindeki toplam hizmet süresini hem de emeklilik yaş grubunu belirlemede avantajlı bir durumdur.

5434'e tabi memurların emeklilik yaş gruplarının belirlenmesinde 23/05/2002 tarihi esas alınır ve bu tarihe kadar olan sigortalı, bu tarihten önce geçmiş olmak şartıyla askerlik borçlanılacak süre, yıpranma payları dahil edilir.

Polis memurları emeklilik yaşları dışında azami çalışabilecekleri yaş hadleri de bulunur. Bu yaş haddi zorunlu emeklilik yaş haddidir ve 55 yaşını doldurmuş polis memurları zorunlu olarak emekliye sevk edilirler.

Bu bağlamda durumunuzu değerlendirmemiz:

Askerlik sürenizi borçlanmanız halinde emeklilik yaş grubunuz 55 yaş grubuna dahil olacağını ve bu yaş tarihinden emekli olacağınız tarihe kadar kazanacağınız yıpranma payının da indirilmesi halinde gerçek emeklilik yaş tarihiniz olacağını değerlendirmekteyiz. Yani 12/11/1974 + 55 yaş grubu= 12/11/2029 tarihi olur ve bu tarihten yıpranma payınız indirildiğinde emeklilik tarihiniz belli olur. Örnek 12/11/2029 - Diyelim yıpranma payınız toplamı 5 yıl olduğunda 12/11/2024 tarihi olur. Yıpranma payı toplamı daha fazla bir süre olduğunda da bu tarih daha önceki bir tarih olur.

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