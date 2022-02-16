Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu, törende selamlaştı

Anayasa Mahkemesi'nden (AYM) yaş haddiyle emekli olan Celal Mümtaz Akıncı'nın yerine, AYM'nin yeni üyesi Kenan Yaşar oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse yakalanması nedeniyle 8 Şubat tarihinden bugüne ertelenen yemin töreni, devlet erkanının katılımıyla bugün gerçekleştirildi.

Yemin için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törene, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE KILIÇDAROĞLU SELAMLAŞTI

Salona girdiği sırada konukları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile de selamlaştı. Birbirlerine uzaktan selam veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra yemin törenini dinledi.

KENAN YAŞAR'IN AYM'YE SEÇİLMESİ

Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi Kenan Yaşar, Türkiye Barolar Birliği'nde gerçekleştirilen ve 82 baro başkanının oy kullandığı seçim sonucunda 27 aday adayı arasından en yüksek oyu alan 3 kişi arasındaydı.

TBB'deki seçimlerde Kenan Yaşar 18, Zülal Erdoğan Bilal 13, Talat Göğebakan da 11 oy almıştı.

Daha sonra üç aday arasından TBMM Genel Kurulu'nda yapılan seçimlerde de 302 oy alan Yaşar, Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi seçilmişti.

Kenan Yaşar, daha önce Çorum Barosu Başkanı olarak görev yapıyordu.