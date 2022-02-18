Şube müdürleri uzman öğretmenliğin mali haklarından yararlanabilecek mi?

Emniyet, şehit yakınlarını da atama listesine ekledi
Emniyet, şehit yakınlarını da atama listesine ekledi
Kaskoda 100TL net indirim
Kaskoda 100TL net indirim
'Mahrem imam'dan itirafçı olabilecek FETÖ'cülere 'çözülmeyin' talimatı
'Mahrem imam'dan itirafçı olabilecek FETÖ'cülere 'çözülmeyin' talimatı
Bakan Ersoy: Kütüphanelerle ilgili iyi bir kadro alımı yapacağız
Bakan Ersoy: Kütüphanelerle ilgili iyi bir kadro alımı yapacağız
Mersin'de aktif görevde bulunan öğretmenler dahil 12 gözaltı
Mersin'de aktif görevde bulunan öğretmenler dahil 12 gözaltı
Doğal gaz desteğinde başvurular başladı
Doğal gaz desteğinde başvurular başladı
4 anket şirketi, canlı yayında sonuçları paylaştı
4 anket şirketi, canlı yayında sonuçları paylaştı
'Hepiniz Atatürk'ün elini ayağını öpeceksizin!' demişti, Metiner tepki gösterdi
'Hepiniz Atatürk'ün elini ayağını öpeceksizin!' demişti, Metiner tepki gösterdi
45 ilde FETÖ operasyonu: 114 gözaltı kararı
45 ilde FETÖ operasyonu: 114 gözaltı kararı
18 Şubat 2022 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
18 Şubat 2022 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Sıla Şentürk ölüme adım adım böyle sürüklenmiş
Sıla Şentürk ölüme adım adım böyle sürüklenmiş
Elektrik düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu
Elektrik düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu
Cemre önce nereye düşecek? Havaya mı toprağa mı?
Cemre önce nereye düşecek? Havaya mı toprağa mı?
Pensilvanya'dan aday olan Mehmet Öz Gülen'i savundu
Pensilvanya'dan aday olan Mehmet Öz Gülen'i savundu
Kravat artık kurtaramaz: Kadına yönelik şiddette iyi hal indirimi kalkıyor
Kravat artık kurtaramaz: Kadına yönelik şiddette iyi hal indirimi kalkıyor
Fiyat Etiketi Yönetmeliği değişti! İndirimli satışlarda yeni dönem
Fiyat Etiketi Yönetmeliği değişti! İndirimli satışlarda yeni dönem
Milli Eğitim Müdürlüğü ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiasına dava
Milli Eğitim Müdürlüğü ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiasına dava
TBB Başkanı Çakar: Bu enflasyon bu ivmeyle devam etmeyecek
TBB Başkanı Çakar: Bu enflasyon bu ivmeyle devam etmeyecek
Doğalgaz yardımından kimler yararlanacak? İşte detaylar
Doğalgaz yardımından kimler yararlanacak? İşte detaylar
Mücadele ettiği SMA'yı doktora tezi konusu seçti
Mücadele ettiği SMA'yı doktora tezi konusu seçti
Erdoğan'ın çağrısı sonrası suda indirim kararları gelmeye başladı
Erdoğan'ın çağrısı sonrası suda indirim kararları gelmeye başladı
Son 24 saatte 92 bin 406 yeni vaka, 258 vefat
Son 24 saatte 92 bin 406 yeni vaka, 258 vefat
3600 ek gösterge çalışmalarında ayrıntılar netleşiyor
3600 ek gösterge çalışmalarında ayrıntılar netleşiyor
65 yaş ve üzeri için ilaç dağıtımına başlandı
65 yaş ve üzeri için ilaç dağıtımına başlandı
Fatih Kaymakamlığından İBB yardım paralarıyla ilgili açıklama
Fatih Kaymakamlığından İBB yardım paralarıyla ilgili açıklama
MHP ve BBP'den de belediyelere talimat: 'Su fiyatlarında indirim yapın'
MHP ve BBP'den de belediyelere talimat: 'Su fiyatlarında indirim yapın'
Komisyon'dan HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığını kaldırma kararı
Komisyon'dan HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığını kaldırma kararı
Dünya'nın en iyi genç üniversiteleri açıklandı: İşte Türkiye'den listeye girenler
Dünya'nın en iyi genç üniversiteleri açıklandı: İşte Türkiye'den listeye girenler
AFAD, personel alımında sözlü sınav takvimini açıkladı
AFAD, personel alımında sözlü sınav takvimini açıkladı
Araştırma görevlilerinin lisansüstü programlara yerleştirme sonuçları açıklandı
Araştırma görevlilerinin lisansüstü programlara yerleştirme sonuçları açıklandı
EKPSS kura ile yerleştirme sonuçları da açıklandı
EKPSS kura ile yerleştirme sonuçları da açıklandı
Ana sayfaÖğretmen Ek Ders ve Mali Konular

Şube müdürleri uzman öğretmenliğin mali haklarından yararlanabilecek mi?

Tazminat ve ek gösterge artışından idari görevlere atanan uzman öğretmenler de yararlanabilir mi?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 18 Şubat 2022 10:45
Yazdır
Şube müdürleri uzman öğretmenliğin mali haklarından yararlanabilecek mi?

Soru: Öğretmenlik Meslek Kanununun Geçici 1. Maddesinde "Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte uzman öğretmen veya başöğretmen unvanına sahip olanlar, bu Kanunun sağladığı haklardan yararlanır. " denilmektedir. Buna göre uzman öğretmen unvanına sahip bir şube müdürü, kazanılmış hak olarak ek gösterge ve tazminat artışından yararlanabilir mi?

Cevap: 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda öğretmenlik mesleğinin özel ihtisas mesleği olduğu belirtilmiş olmasına rağmen mevzuatımızda öğretmenlik mesleğine dair özel bir meslek kanunu ilk defa yürürüleğe konulmuştur. 30/6/2004 tarihli ve 5204 sayılı Kanunla 1739 sayılı Kanunda değişiklik yapılarak öğretmenlik kariyer basamakları oluşturulmuş ise de Anayasa Mahkemesi tarafından bu Kanunun bazı hükümlerinin iptal edilmesi sebebiyle kariyer basamakları sistemi kadük kalmış, iptale kadar geçen sürede az sayıda öğretmen bu haktan yararlanabilmiştir. İptal kararı sonrası yeni bir düzenleme yapılmadığından az sayıdaki uzman öğretmen ve başöğretmenlerin unvanları bağlamında kazanılmış hakları korunmuştur.

7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlik mesleği için; öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağı oluşturulmuş, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sertifikasına hak kazanma koşulları belirlenmiş, 657 sayılı Kanunun 152. maddesinde belirlenen eğitim öğretim tazminatı oranlarında artış yapılmış, 1. derece için 3600 olacak şeklide ek göstergeler yeniden belirlenmiştir. Tazminat oranı değişikliği kapsamında başöğretmenin ilave tazminat oranı yüzde 40'tan yüzde 120'ye; uzman öğretmenlerin ilave tazminat oranı ise yüzde 20'den yüzde 60'a yükselmiştir. Artışın yürürlüğe girmesiyle birlikte başöğretmenin tazminat oranı yüzde 240,56' ya (5.380 TL); uzman öğretmenin tazminat oranı ise yüzde 180,56' ya (4.039 TL) kadar yükselecektir.

Tazminat oranları ile ek gösterge rakamlarında yapılan değişikliğin 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştır. Belirtilen tarihte ek gösterge değişikliği doğrudan yürürlüğe girecektir. Tazminat oranlarındaki artışın uygulanabilmesi için ise 657 sayılı Kanunun 152. maddesinin III- Ortak Hükümler bölümünde yer alan hüküm gereğince ikincil bir düzenleme yapılması gerekmektedir. Söz konusu hükümde "Bu zam ve tazminatların hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara ödeneceği, miktarları, ödeme usul ve esasları bütün kurumları kapsayacak şekilde ve 154 üncü madde uyarınca katsayının Cumhurbaşkanınca değiştirilmesi durumu hariç yılda bir defa olmak üzere hazırlanır ve Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulur." denilmektedir. Madde hükmünde bahsi geçen Karar; 2006 yılında yürürlüğe konulan ve bazı değişiklikler yapılarak geçerlilik süresi her yıl yeniden uzatılan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karardır.

Diğer taraftan Kanunun 7. maddesinde, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 222 sayılı Kanun, 657 sayılı Kanun, 1739 sayılı Kanun ve diğer kanunların bu Kanunla çelişmeyen hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmış, geçici 1. maddesinde ise "Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte uzman öğretmen veya başöğretmen unvanına sahip olanlar, bu Kanunun sağladığı haklardan yararlanır." hükmüne yer verilmiştir. Ek gösterge ve tazminat artışının 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe gireceği dikkate alındığında mevcut uzman öğretmen ve başöğretmenler belirtilen artışlardan 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren yararlanabilecektir.

Öğretmen/uzman öğretmen/başöğretmen kariyerini haiz olup sonradan idari görevlere atananlar da belirli koşullar altında ek gösterge ve tazminat artışından yararlanabilecektir. Konuya ilişkin olarak 657 sayılı Kanunun 43/B maddesinin ikinci paragrasında, ".Kurumların 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli I sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz." hükmü yer almaktadır. Kanunun 69. maddesinde ise, "Kurumlar, Eğitim ve Öğretim, Sağlık ve Yardımcı Sağlık ve Teknik Hizmetler Sınıflarına dahil memurlardan, kariyerlerinden yararlanmak istediklerini 2 - 4 üncü dereceler arasındaki idari görevlere ait olup kazanılmış hak derecelerinin iki altındaki derecelerden tesbit ve ihdas edilmiş kadrolara atayabilirler.

Bu suretle atanan memurların aylıkları kazanılmış hak dereceleri üzerinden ödenir. Ancak kazanılmış aylık dereceleri ve kariyer hizmet sınıfları için tesbit edilen ek gösterge, zam ve tazminatlar ile atandıkları görevlerin ek gösterge, zam ve tazminatlarının farklı olması halinde fazla olanı ödenir." denilmektedir.

Tazminata ilişkin olarak ayrıca Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 4/ğ maddesinde, "657 sayılı Kanunun 69 uncu maddesi uyarınca zam ve tazminat ödenebilmesi için, atamanın bu maddeye göre yapıldığının ve anılan madde uyarınca aranan hizmet gerekçesinin atama onayında belirtilmiş olması zorunludur. Kazanılmış hak aylık derecesinin üstü, eşiti veya ikiden fazla alt dereceli kadrolara atananlara anılan maddeye göre zam ve tazminat ödenmez." hükmüne yer verilmiştir.

Sonuç olarak;

1. Mevcut uzman öğretmen ve başöğretmenlerin ek gösterge ve tazminat artışlarından 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren yararlanabileceği, (Artış olmadan mevcut tazminatları almaya devam edeceklerdir)

2. Halen şube müdürü kadrosunda görev yapanlardan uzman öğretmen ve başöğretmenlik kariyerini haiz olanların; atamanın 657 sayılı Kanunun 69. maddesi kapsamında yapılmış ve bu madde uyarınca aranan hizmet gerekçesinin atama onayında belirtilmiş olması halinde 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren tazminat artışından yararlanabileceğini,

3. Öğretmenlik kariyerini haiz olup halen idari görevlerde bulunan memurların öğretmenlik sonrası idari görevlere ilk atamalarının 1, 2, 3 veya 4. dereceli kadrolara yapılmış olması halinde 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren yükseltilen öğretmen ek göstergelerinden yararlanabileceklerini,

değerlendirmekteyiz.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
2022 Ocak ayı itibariyle öğretmenlerin ek ders ücretleri netleşti
2022 Ocak ayı itibariyle öğretmenlerin ek ders ücretleri netleşti
Milli sporcuya izinli olduğu sürede ek ders ödemesi yapılır mı?
Milli sporcuya izinli olduğu sürede ek ders ödemesi yapılır mı?
MEB, iki ek ders sorusunu cevapladı
MEB, iki ek ders sorusunu cevapladı
MEB'den yöneticilerin ek ders ücretine dair yazı
MEB'den yöneticilerin ek ders ücretine dair yazı
Uzaktan eğitimde gece ücretine dair önemli görüş
Uzaktan eğitimde gece ücretine dair önemli görüş
Yüzde 5 artırımlı ek ders ücretinde 10 yarıyıllık eğitim ayrıntısı
Yüzde 5 artırımlı ek ders ücretinde 10 yarıyıllık eğitim ayrıntısı

Bu Habere Tepkiniz

Şube müdürleri uzman öğretmenliğin mali haklarından yararlanabilecek mi?

Şube müdürleri uzman öğretmenliğin mali haklarından yararlanabilecek mi?

Tazminat ve ek gösterge artışından idari görevlere atanan uzman öğretmenler de yararlanabilir mi?
Anayasa Mahkemesinden astsubayların fiili hizmet talebine ret

Anayasa Mahkemesinden astsubayların fiili hizmet talebine ret

Anayasa Mahkemesi, astsubay sınıf okulunda geçen öğrencilik süresinin fiili hizmet kapsamında sayılarak emekli ikramiyesi ve emekli aylığının buna göre hesaplanması istemiyle açılan davalarda verilen ret karalarının hukuka uygun olduğuna karar verdi.
2022'de ek gelir elde etmenin 5 online yöntemi

2022'de ek gelir elde etmenin 5 online yöntemi
Büyükşehir Belediyesi toplu sözleşme hükmünü uygulamıyor

Büyükşehir Belediyesi toplu sözleşme hükmünü uygulamıyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 6. dönem toplu sözleşmede yer alan hükme rağmen, AFAD taşra teşkilatında istihdam edilen personeli toplu ulaşımdan ücretsiz yararlandırmıyor.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Asilde aranan şartları taşımayanlara vekalet ücreti ödenmemesi angarya yasağına girer mi?

Asilde aranan şartları taşımayanlara vekalet ücreti ödenmemesi angarya yasağına girer mi?

Sayıştay Temyiz Kurulu 23.06.2021 tarihli toplantısında karara bağladığı dosyaları yayınladı. Yayınlanan dosyalardan üçü birbiriyle aynı olup; asilde aranan şartları taşımayanlara vekalet görevinden kaynaklı tazminat farkının ödenmesi oluşturmaktadır.
Anayasa Mahkemesi 24 Şubatta 5 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 24 Şubatta 5 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi, 24 Şubat 2022 tarihli Genel Gündemi açıkladı. Mahkeme 5 dosyayı esastan karar bağlayacak olup; 14 dosyada ise ilk incelemeyi yapacak
2022 EKPSS tercih sonuçları açıklandı

2022 EKPSS tercih sonuçları açıklandı

ÖSYM, EKPSS kapsamında yapılan atamaların sonuçları açıklandığını duyurdu.
Sözleşmeli personele kadro çalışması ne zaman başlayacak?

Sözleşmeli personele kadro çalışması ne zaman başlayacak?

3600 ek gösterge çalışmasından sonra sözleşmeli personel için kadro çalışması başlayacak.
YDS başvuruları başladı...Bu yıl 81 ilde uygulanacak

YDS başvuruları başladı...Bu yıl 81 ilde uygulanacak

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/1) 81 ilde gerçekleştirilecek. Sınava başvurular 17-28 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılabilecek.
Diyanet personeli de GYS istiyor

Diyanet personeli de GYS istiyor

Milli Eğitim Bakanlığından sonra Diyanet İşleri Başkanlığı da GYS istiyor
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 1 Nisan 2022.
Çakarlı lambayı ceza yiyen oğlunun başında parçaladığı anlar kamerada

Çakarlı lambayı ceza yiyen oğlunun başında parçaladığı anlar kamerada

BURSA'nın İnegöl ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, çakarlı araç kullanan yaşı küçük sürücüye cezai işlem uyguladı. Haber verilmesi üzerine uygulama noktasına gelen sürücü C.C.K.'nın (16) annesi Sultan K., çakarlı ışık cihazını, oğlunun başına vurarak parçaladı.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 21 şubat 2022
Kalite, Bursa'da 520 yıllık gelenek

Kalite, Bursa'da 520 yıllık gelenek

?Kanun name-i İhtisab-ı Bursa? ile 520 yıl önce dünyanın ilk kalite standardının hazırlandığı Bursa?da kaliteden taviz vermeyen Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de 6 yönetim sistemini entegre kullanan ilk ve tek Büyükşehir Belediyesi oldu. 