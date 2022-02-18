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Doktorları tehdit ettiği iddia edilen diş hekimine 7,5 yıl hapis istemi haberine ait tekzip metni

Doktorları tehdit ettiği iddia edilen diş hekimine 7,5 yıl hapis istemi haberine ait tekzip metni

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 18 Şubat 2022 11:26
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Doktorları tehdit ettiği iddia edilen diş hekimine 7,5 yıl hapis istemi haberine ait tekzip metni

https://www.memurlar.net/haber/1008597/doktorlari-tehdit-ettigi-iddia-edilen-dishekimine-7-5-yil- hapis-istemi.html adresi üzerinden yayınlamış olduğunuz içerik, tamamen gerçek dışı ve çarpıtılmış ifadelerden oluşup Müvekkilin gerek kişilik haklarını gerekse mesleki itibarını zedelemek amacıyla başlatılan bir karalama kampanyasından ibarettir. 2022/207 D. İş dosya numarasıyla T.C. Ünye Sulh Ceza Hakimliği tarafından hukuka aykırı olduğu sabit olan içeriği tekzip ediyor, cevabımızı ve çarpıtılmamış gerçeklikleri tüm kamuoyuna saygılarımızla sunuyoruz.

Müvekkil CENNET TAŞDEMİR. 21 senedir mesleki yahut adli hiçbir soruşturmanın tarafı olmamış sadece yurt içinden değil aynı zamanda yurt dışından gelen sayısız hastasına sağlık hizmeti sunan, 30'un üzerinde uluslararası eğitimi tamamlamış başarılı ve saygın bir diş hekimidir. Lekesiz kariyeri, kendisine şahsi husumet güden kişi ve gruplarca saldırıya maruz kalmış, tekzip konusu haber ile meslek hayatı açıkça bitirilmek istenmiştir.

Her ne kadar yayınlamış olduğunuz içeriğin haber değeri taşımadığı ve bu haliye suç teşkil ettiği Mahkeme kararları ile sabit olsa da bir hekime kurulan kumpasa ilişkin kamuoyunu aydınlatmak zorunluluğu hasıl olmuştur.

Müvekkilin annesi Hatice Timurkaan, 10 Aralık 2018 tarihinde pansuman için gittiği hastanede hastane enfeksiyonu kapmış, 3. derece yoğun bakımda gerçekleştirilen tedavisinde nöbetçi hekimin görev yerini terk etmesi sonrası vefat etmiş ve konu Müvekkil tarafından Türk Yargısına taşınmıştır. Aynı tarihlerde doktor şiddeti ile ilgili bir haberin altına Müvekkil, annesinin vefatı ile kendi akrabalarının dahi şiddete meylettiğini ve fakat kendisinin engel olduğunu zira şiddet sorununun ancak hukuki mücadele ile çözülebileceği, kendisinin de bu mücadelenin bir parçası olduğunu belirtmiştir. Yapılan yorumun üstünden 3 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen Müvekkilin kaleminden çıkmayan cümlelerle, DHA Maraş tarafından bir haber yapılmış, haberde Müvekkilin doktorlara şiddeti desteklediği ve doktorları tehdit ettiği şeklinde abestle iştigal iddialarda bulunulmuştur. Bir hekimin kendisine şiddet uygulanmasını istemesi ve bunu desteklemesi her ne kadar hayatın olağan akışına aykırıysa da yayınlanan haber ile Müvekkil adeta bir hedef tahtası haline getirilmiş, sosyal medya üzerinden 20 bini askın hakaret ve tehdite maruz kalmıştır.

Müvekkile danışılmadan, hiçbir soru yöneltilmeden hakikatmiş gibi yapılan haberde görüşüne başvurulan tek şahısın, Hatice Timurkaan'ın ölümü ile yargılanan doktorların da yönetim kurulunda yer aldığı, 16 yaşında bir kız çocuğuna istismardan tutuklanan KAHRAMANMARAŞ TABİPLER ODASI'nın BAŞKANI olmasına ve yine haberin Müvekkilin annesi için yürüttüğü hukuki mücadelenin nihayete ermesine yakın bir zamanda yapılmış olmasına ilişkin takdiri kamuoyu vicdanına bırakmaktayız.

Şiddetin hiçbir türü meşru değildir ve desteklenemez, hayatında bir kere bile şiddet olayına karışmamış Müvekkil hakkında yapılan gerçek dışı haber Türk Yargısı tarafından da hukuk dışı bulunmuştur. Sadece KADIN olması sebebiyle güçsüz olduğu düşünülerek yapılan bu maksatlı harekete kaynak zihniyeti hukuki ve fikri mücadele ile bertaraf edeceğimizi ayrıca Müvekkilin kişilik haklarına, mesleki itibarına yapılan bu çirkin saldırıyı gerçekleştiren, gerçekleştirilmesine yardım eden kişi ve gruplar hakkında tüm yasal/naklanmızı kullanacağımızı saygılarımızla vekaleten belirtiriz.

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