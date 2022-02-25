Rehber öğretmenlere nöbetçi belleticilik görevi verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğinin "Belletici öğretmen görevlendirilmesi" başlıklı 92. maddesinde; "(1) Belletici ve nöbetçi belletici öğretmenlik görevlendirilmesine ilişkin iş ve işlemler Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür." hükümlerine göre belletici ve nöbetçi belletici öğretmenlik görevlendirilmesi Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümlerine göre yapılmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinin

"Diğer görevler" başlıklı 22. maddesinde; "(1) Rehber öğretmen/psikolojik danışman merkezi sınavlarda görev alabilir ve istemesi halinde belleticilik görevi yapabilir. Ancak rehber öğretmen/psikolojik danışmanlara nöbet görevi verilemez." hükümleri bulunmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin "Tanımlar" başlıklı 3. maddesinde; "(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

b) Belletici öğretmen: Okul pansiyonlarında görevli oldukları günlerle sınırlı olmak üzere, yatılı öğrencilerin eğitim öğretim ve gözetimleri ile ilgili iş ve işlemleri yürüten öğretmeni,

h) Nöbetçi belletici öğretmen: Gece dahil görev yapan belletici öğretmeni, ifadede eder." hükümlerindeki belleticilik ve nöbetçi belleticiliğin tanımlarından aralarındaki tek farkın nöbetçi belleticinin gece de belletmenlik görevinin devam ediyor olması ortaya çıkmaktadır.

Bu bağlamda rehber öğretmenlere nöbet görevi yukarıda yer verdiğimiz yönetmelikteki "Ancak rehber öğretmen/psikolojik danışmanlara nöbet görevi verilemez." şeklindeki kesin hükümleri nedeniyle rehber öğretmenlere istemeleri halinde bile nöbetçi belleticilik görevi verilemeyeceği kanaatindeyiz.

Ahmet KANDEMİR