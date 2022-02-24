Ukrayna iki Rus askerini esir aldı
Ukrayna, 50 Rus unsurunun öldürüldüğünü, 7 Rus uçağının düşürüldüğünü ve 4 tankın imha edildiğini açıkladı Ukrayna'nın, Rusya'nın askeri müdahalesinin ardından iki Rus askerini esir aldığı bildirildi
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinden edinilen bilgiye göre, iki Rus askeri, ülkenin başkenti Kiev çevresinde silahlarıyla esir alındı.
Esir askerler ve ele geçirilen silahlara ilişkin görüntüler, sosyal medyadan paylaşıldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu sabah Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu.
Ukrayna, 50 Rus unsurunun öldürüldüğünü, 7 Rus uçağının düşürüldüğünü ve 4 tankın imha edildiğini açıkladı.
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "50 Rus işgalci öldürüldü, 7 Rus uçağı vuruldu, 4 tank imha edildi." ifadesi kullanıldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki hava savunma sistemleri, askeri havalimanları ve hava kuvvetlerinin "yüksek hassasiyetli silahlarla" etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.Ukrayna'da savaşın içinde kalan Türkler: Savaşa uyandık Allah yardımcımız olsun Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız