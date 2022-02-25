Adalet Bakanlığı CTE, GYS ve UDS sonuçlarını 4 aydır açıklamıyor

Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarında münhal bulunan Kurum 2. Müdürü, İdare Memuru, İnfaz ve Koruma Başmemuru ve Sayman unvanlarına görevde yükselme suretiyle, öğretmen unvanlı kadrolara unvan değişikliği suretiyle atama yapılmak üzere

31.05.2021 tarihinde sınav ilanı yapılmıştı.

Sınavın yazılı kısmı 04 Eylül 2021 Cumartesi günü yapılmış olup sınav sonuçları 06.10.2021 tarihinde açıklanmıştır.

Sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra 8 Kasım 2021 tarihinde sözlü sınavların yapılmasına başlanmıştı.

Sözlü sınav planlanan sürede (covid 19 hastalığı nedeniyle sınava giremeyenler de dahil) bitmiştir.

Sözlü sınavın bitiminden itibaren 4 ay geçmesine rağmen henüz sonuçlar açıklanmamıştır.

Ceza İnfaz Kurumu çalışanları başlayacak Nas tayinleri öncesinde sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasını beklemektedir.