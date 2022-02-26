Bakan Koca: Hastanede işlenen hiçbir suç sıradan değildir!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde hekimlere saldıran zanlıların tutuklanmasına ilişkin yargı camiasına teşekkür etti.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 26 Şubat 2022 17:15
Bakan Koca twitinde: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi dermatoloji bölümünde dün iki hekim arkadaşımızın maruz kaldığı şiddet olayının şüphelisi şahıs, başlatılan soruşturmada gözaltına alınarak tutuklanmıştır. Camia olarak yargıya teşekkür ediyoruz. Hastanede işlenen hiçbir suç sıradan değildir. İfadelerini kullandıCerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde doktora saldıran şüpheli tutuklandı Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız