Eskişehir'de 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında aranan 2 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Mart 2022 10:04
Ankara ve Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Bunun üzerine harekete geçen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri kent merkezinde belirlenen adreslerde yakaladı.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmaların yürütüldüğü Ankara ve Balıkesir'e gönderildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız