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5510'a tabi memur için doğum borçlanması emekliliğe nasıl etki eder?

Memurluk sırasındaki doğum nedeniyle kullanılan aylıksız izin süreleri, talep halinde Sosyal Güvenlik Kurumunca borçlandırılır ve hizmet süresini artırır, ancak ister borçlanılsın ister borçlanılmasın 2016 sonrası aylıksız izin süreleri memurun derece ve kademesini ilerletir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 11 Mart 2022 10:12
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5510'a tabi memur için doğum borçlanması emekliliğe nasıl etki eder?

Soru: 1997-2011yılları arasında SGK hizmetim var. 2011 yılında memur olarak atandım. 2020 yılında doğum yaptım ve 24 ay aylıksız izine ayrıldım. Doğum borçlandırması yapıldığında emekliliğe etkisi nedir ve nasıl yapılır. Teşekkürler

Detaylar:

5510'a tabi memur 2008 yılı Ekim ayından öne hiçbir şekilde memurluk hizmeti olmayan ve 1 Ekim 2008'den itibaren ilk defa memurluğa başlayan kişilerdir.

5510'a tabi memurların borçlandırılacakları süreler ve borçlanma tutarının hesaplanması bu Kanunun 41. Maddesinde gösterilmiştir. Bu süreler arasında, memurların doğum nedeniyle kullandıkları aylıksız izin süreleri "c) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanların, personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri," şeklinde açıklanmıştır.

Borçlanma tutarının hesaplanması da, kişilerin kendilerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna yazılı talepte bulunmaları ve talep tarihinde 5510/82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32'si üzerinden hesaplanacak primlerini borcun tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılarak, borçlandırılan süreleri sigortalılıklarına sayılacağı şeklinde olmaktadır.

Doğum nedeniyle kullanılan aylıksız izin sürelerinin memurların derece ve kademelerinde uygulanması işlemlerinde de 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanmaktadır.

Doğum nedeniyle aylıksız izin, 657 sayılı Kanun Madde 108 hükmü gereğince verilir ve doğum yapmış memur için isterse 24 aya kadar aylıksız izin süresi hakları bulunur.

657 sayılı Kanunda 2016 yılında yapılan değişiklik sonucundaki madde hükümleri aşağıdaki şekildedir;

657 sayılı Kanun Madde 36 (C) 8 numaralı bendi "(Ek: 29/1/2016 - 6663/5 md.) "108 inci maddenin (B) fıkrası uyarınca kullanılan aylıksız izin süreleri, her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir."

657 sayılı Kanun Geçici Madde 42 hükmü de: "(Ek: 29/1/2016 - 6663/11 md.) 36 ncı maddenin "Ortak Hükümler" bölümünün (C) fıkrasının (8) numaralı bendi hükmü, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra 108 inci maddenin (B) fıkrası kapsamında aylıksız izne ayrılanlar hakkında uygulanır. Anılan tarihte bu şekilde aylıksız izin kullananlar ise kalan izin süreleri bakımından söz konusu bent hükmünden yararlandırılır."

NOT: İntibak işlemine dayalı emeklilik aylık tutarı hesabı 5434'e tabi memurlar için geçerlidir, 5510'a tabi memurlar hakkında intibak işlemine dayalı emeklilik işlemi yapılmaz, bunlar hakkında çalışma hayatları içerisindeki prime esas kazançlar esas alınarak emeklilik işlemleri yapılır.

Belirttiğimiz açıklamalar bağlamında;

KAPAT [X]

İntibak işlemi yönüyle;

Doğum nedeniyle ücretsiz izin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 108 hükmü gereğince verilir. Bu hüküm uyarınca doğum yapan memura istekleri üzerine 24 aya kadar aylıksız izin verilmektedir.

Bu süreler, memurun kazanılmış hak aylığı, yani ek göstergeyi olumlu etkileyen intibak işlemlerinde değerlendirilmektedir. Yalnız bu şekilde uygulama ilk defa 2016 yılında geldiğinden, 2016 tarihinden sonraki süreleri kapsamakta, daha önceki süreler memurun kazanılmış hak aylık intibakında dikkate alınmamaktadır.

Bu sürelerin memurun kazanılmış hak aylık intibakında değerlendirilmesi için borçlanma yapması şartı da bulunmaz, memur ücretsiz izin bitimi göreve başladığında 10/02/2016 tarihinden sonraki süreleri kapsayacak şekilde intibak işlemini Kurumların yapması gerekir.

Emeklilik yaş tespiti yönüyle;

Doğum nedeniyle kullandığınız aylıksız izin sürenizi borçlanmanız emeklilik yaşınızı etkilemez.

Emeklilik yaşınızın tespitinde 1997 - 2011 yılları arasında sigortalı olarak çalışmış olmanız nedeniyle 5434 sayılı Kanun Geçici Madde 205 hükmü uygulanır. Ve bu aradaki çalışmalarınızın 23/05/2002 tarihine kadar olan süresi emeklilik yaş hesabınızda dikkate alınır. Dolayısıyla, 2002 tarihine kadar olan süreniz diyelim tam 5 yıl olduğunda, emeklilik yaşınız 53 olur. Yani 23/05/2002 tarihine kadar olan süreniz emeklilik yaşınızı belirler.

Örnek, 23/05/2002 tarihi itibariyle 20 hizmet yılınızı doldurmaya;

- 13 tam yıldan fazla, 14 tam yıl veya daha az kalması halinde 52 yaş,

- 14 tam yıldan fazla, 15 tam yıl veya daha az kalması halinde 53 yaş,

- 15 tam yıldan fazla, 16 tam yıl veya daha az kalması halinde 54 yaş grubuna dahil olursunuz.

Hizmet yönüyle;

Memurun ücretsiz izin süresini hizmetine katabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumundan hizmet satın alması, yani borçlanması gerekmektedir. Borçlanma yapılması halinde memurun emeklilik için gerekli hizmet süresine ekleme yapılır.

Açıklamalarımız bağlamında durumunuzu değerlendirmemiz;

Doğum nedeniyle olduğunu değerlendirdiğimiz ücretsiz izin sürenizi Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat ederek borçlanma yaparsanız emeklilik için aranılan hizmet süresine ilave edilir.

Ücretsiz izniniz 10/02/2016 tarihinden sonra olması nedeniyle, ister borçlanın ister borçlanmayın her durumda intibak işleminde değerlendirilir.

Sonuç bağlamında, aylıksız izin sürenizi borçlanmanız sizin için emeklilik hizmet sürenizi tamamlamaya ve görevde iken intibak derecenizin yükselmesine fayda sağlar, emeklilik için tamamlamanız gereken yaş grubunuzda bir değişiklik ortaya çıkarmaz.

Şayet, doğum borçlanması yapma düşünceniz olduğunda ise yazılı müracaat ile Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne (Mithatpaşa Cad. No. 7 Sıhhıye-ANKARA) başvuru yapmanız gerekmektedir.

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5510'a tabi memur için doğum borçlanması emekliliğe nasıl etki eder?

Memurluk sırasındaki doğum nedeniyle kullanılan aylıksız izin süreleri, talep halinde Sosyal Güvenlik Kurumunca borçlandırılır ve hizmet süresini artırır, ancak ister borçlanılsın ister borçlanılmasın 2016 sonrası aylıksız izin süreleri memurun derece ve kademesini ilerletir.
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