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Disiplin soruşturmasının yönü değiştirilebilir mi?

Ankara Bölge istinaf mahkemesi, soruşturma olurunda bulunmayan ve soruşturma esnasında disipline aykırı olduğu tespit edilen fiille ilgili olarak yeni verilecek soruşturma oluru üzerine soruşturmanın davacının bu fiilini kapsar şekilde yürütülmesi ve bu şekilde yapılacak soruşturma sonucunda ulaşılan kanaate göre öneride bulunulması gerekir dedi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 04 Mart 2022 14:08
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Disiplin soruşturmasının yönü değiştirilebilir mi?

Dava Kayseri Şehir Hastanesi'nde Biyokimya Uzmanı olarak görev yapan davacı tarafından, "kurumun huzuru, sükunu ve çalışma düzenini bozmak" fiilini işlediğinden bahisle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/B-l maddesi uyarınca kınama cezasıyla tecziyesine ilişkin 03.04.2020 tarih ve E.11118 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İlk derece mahkemesi işlemi aşağıdaki gerekçe ile onamıştır.

Davacı hakkında özürsüz ve izinsiz olarak işe geç geldiğinden bahisle tutulan tutanak ve verilen şikayet dilekçeleri üzerine başlatılan disiplin soruşturması sonucu davacının fiili sabit görülerek, uyarma cezası ile tecziyesine karar verilmesi teklif edildiği, dava konusu disiplin soruşturmasının konusunun davacının mesaiye geç gelmesi olduğu, ancak soruşturma sırasında soruşturmanın seyrini başka yöne çekerek, bazı doktorlar hakkında davacı tarafından asılsız iddialarda bulunulduğu ve bu durumun aynı soruşturma kapsamında irdelenmesi işlemi sakatlamıştır.

İstinaf mahkemesi bu kararı onamış ve istinaf istemini KESİN reddetmiştir.

T.C.

ANKARA

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

İKİNCİ İDARİ DAVA DAİRESİ

ESAS : 2021/409

KARAR : 2021/2448

TARİH : 18.11.2021

İSTEMİN ÖZETİ:

Kayseri Şehir Hastanesi'nde Biyokimya Uzmanı olarak görev yapan davacı tarafından, "kurumun huzuru, sükunu ve çalışma düzenini bozmak" fiilini işlediğinden bahisle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/B-l maddesi uyarınca kınama cezasıyla tecziyesine ilişkin 03.04.2020 tarih ve E.11118 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davada; Kayseri Şehir Hastanesinde Biyokimya Uzmanı olarak görev yapan davacı hakkında özürsüz ve izinsiz olarak işe geç geldiğinden bahisle tutulan tutanak ve verilen şikayet dilekçeleri üzerine başlatılan disiplin soruşturması sonucu davacının 21.02.2020 tarihinde özürsüz ve izinsiz olarak işe geç geldiği hususu sabit görülerek, uyarma cezası ile tecziyesine karar verilmesi teklif edildiği, dava konusu disiplin soruşturmasının konusunun davacının mesaiye geç gelmesi olduğu, ancak soruşturma sırasında soruşturmanın seyrini başka yöne çekerek, bazı doktorlar hakkında davacı tarafından asılsız iddialarda bulunulduğu ve bu durumun aynı soruşturma kapsamında irdelenmesi sonucu disiplin cezası verme yetkisinin disiplin amirinde olduğu ve amirin muhakkik raporuyla bağlı olmadığından bahisle davacının "kurumun huzuru, sükunu ve çalışma düzenini bozmak" fiilini işlediğinden bahisle kınama cezası ile tecziye edildiği anlaşılmış olup;

Davacı hakkında tutulan tutanak ve verilen şikayet dilekçeleri üzerine başlatılan 22.02.2020 tarihli Soruşturma Oluru'nda bulunmayan ve soruşturma esnasında disipline aykırı olduğu tespit edilen fiille ilgili olarak yeni verilecek Soruşturma Olur'u üzerine soruşturmanın davacının bu fiilini kapsar şekilde yürütülmesi ve bu şekilde yapılacak soruşturma sonucunda ulaşılan kanaate göre öneride bulunulması gerekirken, davacının özürsüz ve izinsiz olarak işe geç geldiğinden bahisle hakkında yapılan soruşturma sırasında tespit edildiği ileri sürülen fiil nedeniyle 657 sayılı Kanun'un 125/B-1 maddesinde yer alan disiplin suçunu işlediğinden söz edilerek, bu hususla ilgili olarak Ek Disiplin Soruşturma Olur'u alınmaksızın tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle işlemin iptali yönünde Kayseri 1. İdare Mahkemesi'nce verilen 12/11/2020 gün ve E:2020/557, K:2020/1155 sayılı kararın, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek, kaldırılması istenilmektedir.

KAPAT [X]

SAVUNMANIN ÖZETİ:

Mahkeme kararında hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek, istinaf isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi'nce, 2577 sayılı Yasa'nın değişik 45. maddesi uyarınca dava dosyası incelenerek, gereği görüşüldü:

Kayseri 1. İdare Mahkemesi'nce verilen 12/11/2020 gün ve E:2020/557, K:2020/1155 sayılı karar usul ve hukuka uygun olup, kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, istinaf isteminin REDDİNE, yargılama giderlerinin istinaf başvurusunda bulunan taraf üzerinde BIRAKILMASINA, posta gideri avansından artan miktarın istinaf isteminde bulunana İADESİNE, 2577 sayılı Kanun'un değişik 45.maddesinin 6.fıkrası uyarınca KESİN olarak 18/11/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

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