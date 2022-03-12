Uzman çavuşluk hizmeti olan GİH memurunun emeklilik şartları nasıl olur?

Soru: Merhaba ben 09.12.2002 tarihinde uzman erbaş olarak göreve başladım. 31.12.2012 yılında kendi isteğimle görevimden ayrıldım. 01.01.2013 yılında bir kamu kurumunda memur olarak ise başladım. 2.5 yıl yıpranma payı ile birlikte ne zaman emekli olurum.

Detaylar:

Uzman erbaşlık hizmeti 3269 sayılı Kanun kapsamında yapılan bir hizmettir ve 2008 yılı öncesi olanlar 5434 sayılı Kanuna tabi olurlar. Bu hizmette bulundukları her yıl için 3 ay yıpranma paylarına hak kazanırlar.

Yıpranma payları memurun hizmet süresinde, emeklilik yaş grubunun tespitinde kullanılır ve emeklilik yaş grubundan kazanılan yıpranma paylarının göreve başlama tarihlerine göre tamamı veya 3 yılı geçmemek üzere yarısı indirilir.

5434 e tabi memurlardan 8 Eylül 1999 sonrası çalışmaya başlamış olanlar hakkında emeklilik kazanımı şartlarında 5434 sayılı Kanun Madde 39 hükmüne bakılır ve erkek memurlar 60 yaşını doldurmaları kaydıyla emeklilik yaş şartını yerine getirmiş olurlar.

Madde 39 hükmüne göre de, yıpranma paylarının azami 3 yılı geçmemek üzere yarısı emeklilik yaşından indirilir, yani 60 yaş tarihinden indirilir.

8 Eylül 1999 tarihinden sonra 3269 sayılı Kanun kapsamında uzman çavuşluk hizmeti olup daha sonra GİH sınıfına geçmiş olan kişinin emeklilik yaşından uzman çavuşlukta kazanmış olduğu yıpranma payı bu sınıfta iken emekli olması halinde de indirilir. Yani en fazla 3 yıl indirilir ve emeklilik yaş tarihi 57 yaşını doldurmuş olduğu tarih olur.

Yıpranma payı, hem hizmete eklenir, hem de emekli olduğunda aylık ve ikramiye tutarını etkiler.

Bu bağlamda değerlendirmemiz:

GİH sınıfında iken emeklilik şartlarınız 25 yıl hizmet (bu hizmet içinde yıpranma payınız da ayrıca dahil edilir) ve 60 yaş grubu olur.

Uzman çavuş iken kazanmış olduğunuzu belirttiğiniz 2,5 yıl yıpranma payınız hizmetinize eklenir, ancak 60 yaş grubundan tamamı indirilmez. Bu sürenin yarısı yani 1 yıl 3 ayı 60 yaş grubunuzdan indirilir. Bu indirme sonucundaki çıkan tarih sizin emeklilik tarihiniz olur.