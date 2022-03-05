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2 Belediye 145 personel almak için ilana çıktı

Mersin Büyükşehir Belediyesi 60 işçi, Kütyahya Belediyesi de 85 işçi almak için ilana çıktı

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 05 Mart 2022 15:25
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2 Belediye 145 personel almak için ilana çıktı

Mersin Büyükşehir Belediyesi 60 İşçi Alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 60 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 9 mart 2022

Mersin BŞB ilanı detayları için tıklayınız

Kütahya Belediyesi 85 İşçi Alacak

Kütahya Belediyesi, Özel Güvenlik, 85 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 8 mart 2022

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