2 Belediye 145 personel almak için ilana çıktı
Mersin Büyükşehir Belediyesi 60 işçi, Kütyahya Belediyesi de 85 işçi almak için ilana çıktı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 05 Mart 2022 15:25
Mersin Büyükşehir Belediyesi 60 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi, 60 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 9 mart 2022
Mersin BŞB ilanı detayları için tıklayınız
Kütahya Belediyesi 85 İşçi Alacak
Kütahya Belediyesi, Özel Güvenlik, 85 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 8 mart 2022
Kütahya Belediyesi ilanı detayları için tıklayınızBakanlığın, 1805 sözleşmeli personel alımı son başvuru tarihi ne zaman? Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız