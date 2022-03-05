Bakanlığın, 1805 sözleşmeli personel alımı son başvuru tarihi ne zaman?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1805 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 10 mart 2022

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere 1.805 pozisyon için KPSS puan sıralaması ile sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Sözleşmeli personel alımına ilişkin tercih kılavuzu, özel koşullar, nitelikler, tercih edilecek pozisyon sayıları ÖSYM tarafından KPSS 2022/4 tercih kılavuzu olarak yayınlanacaktır.

Adaylar tercihlerini, 4-10 Mart 2022 tarihleri arasında ÖSYM aracılığıyla yapabileceklerdir.

Tercih işlemleri, 10 Mart 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.