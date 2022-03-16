TSK'dan ilişiği kesilen astsubay nasıl emekli olabilir?

Eski ehliyeti olanlar dikkat: Son tarih 31 Aralık
Eski ehliyeti olanlar dikkat: Son tarih 31 Aralık
Parmak iziyle mesai takibine AYM'den hak ihlali kararı
Parmak iziyle mesai takibine AYM'den hak ihlali kararı
2022 YKS'ye başvuruyu kaçıranlar için son fırsat
2022 YKS'ye başvuruyu kaçıranlar için son fırsat
Hakimler ve Savcılar Kurulu 5 savcıyı meslekten ihraç etti
Hakimler ve Savcılar Kurulu 5 savcıyı meslekten ihraç etti
3600 ek gösterge için ikinci toplantı bugün yapılacak
3600 ek gösterge için ikinci toplantı bugün yapılacak
Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü gelir mi?
Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü gelir mi?
Savaş mağduriyetini YÖK telafi etti
Savaş mağduriyetini YÖK telafi etti
'2023 seçimleri çok önemli, kırılma noktası olacak'
'2023 seçimleri çok önemli, kırılma noktası olacak'
Bakan Nebati: Kur korumalı modelin bütçeye yükü sınırlı
Bakan Nebati: Kur korumalı modelin bütçeye yükü sınırlı
Bakan Koca: 10 bin işçi alımında mülakat yok
Bakan Koca: 10 bin işçi alımında mülakat yok
Petrol fiyatları 100 doların altına indi
Petrol fiyatları 100 doların altına indi
Narkotik'ten Kılıçdaroğlu'nun 'operasyon yapılmıyor' iddialarına tepki
Narkotik'ten Kılıçdaroğlu'nun 'operasyon yapılmıyor' iddialarına tepki
Beş ilde eğitime bir gün daha ara verildi
Beş ilde eğitime bir gün daha ara verildi
Benzin ve motorinde indirim
Benzin ve motorinde indirim
Erdoğan'dan fiyat artışları ve çiftçilerle ilgili açıklama
Erdoğan'dan fiyat artışları ve çiftçilerle ilgili açıklama
Diyanet 265 kadın vaiz alacak
Diyanet 265 kadın vaiz alacak
EPGİS: Bir süre kamuoyuna fiyat açıklamayacağız
EPGİS: Bir süre kamuoyuna fiyat açıklamayacağız
Son 24 saatte 24 bin 614 yeni vaka, 115 vefat
Son 24 saatte 24 bin 614 yeni vaka, 115 vefat
14 Mart'ta doktoru darp eden uzman çavuş görevden uzaklaştırıldı
14 Mart'ta doktoru darp eden uzman çavuş görevden uzaklaştırıldı
İzinsiz kazı yaptığı iddia edilen profesöre idari işlem
İzinsiz kazı yaptığı iddia edilen profesöre idari işlem
Diyanet Akademisi kurulması teklifi Genel Kurul'da
Diyanet Akademisi kurulması teklifi Genel Kurul'da
Ak Partili Elitaş: Muhtar maaşlarına yönelik teklifi Meclis'e vereceğiz
Ak Partili Elitaş: Muhtar maaşlarına yönelik teklifi Meclis'e vereceğiz
Bu ilde suya 2 ayda ikinci indirim
Bu ilde suya 2 ayda ikinci indirim
Türkiye'nin en fazla enerji üreten şehirleri belli oldu
Türkiye'nin en fazla enerji üreten şehirleri belli oldu
Valilik, kültür merkezi ihalesinde yolsuzluk ve rüşvet iddialarını yalanladı
Valilik, kültür merkezi ihalesinde yolsuzluk ve rüşvet iddialarını yalanladı
Erdoğan'dan mülteci açıklaması: Ülkelerine göndermeyeceğiz
Erdoğan'dan mülteci açıklaması: Ülkelerine göndermeyeceğiz
Meteoroloji uyardı: Soğuk ve yağışlı havalar geri geliyor
Meteoroloji uyardı: Soğuk ve yağışlı havalar geri geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'li milletvekilleri ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'li milletvekilleri ile bir araya geldi
3600 ek göterge toplantısı sona erdi... Ali Yalçın açıklama yaptı
3600 ek göterge toplantısı sona erdi... Ali Yalçın açıklama yaptı
2022 Ramazan Pidesi fiyatları belli oldu
2022 Ramazan Pidesi fiyatları belli oldu
Ana sayfaHaberler Memurlar.Net

TSK'dan ilişiği kesilen astsubay nasıl emekli olabilir?

Memurlar, emekli olabilmesi için mutlaka hizmet ve yaş şartlarını görevde iken yerine getirmeleri gerekmez. Memurluk hizmetinden ayrıldıktan sonra bu şartları yerine getirdiklerinde de emekli aylıkları bağlanır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 16 Mart 2022 10:13
Yazdır
TSK'dan ilişiği kesilen astsubay nasıl emekli olabilir?

Memurlar, emekli olabilmesi için mutlaka hizmet ve yaş şartlarını görevde iken yerine getirmeleri gerekmez. Memurluk hizmetinden ayrıldıktan sonra bu şartları yerine getirdiklerinde de emekli aylıkları bağlanır.

Soru: Merhaba, 1/9/1999 yılında astsubay olarak göreve başladım. 2013 Ocak 14 itibariyle ordudan ilişiğim kesildi. Bu durumda ne zaman emekli olabilirim. Emekli ikramiyesi alacak mıyım, alacaksam ne kadar olur. Emekli maaşım kaç TL olur.

Başlangıç 15.10.1998 Bitiş 14.01.2013 Şimdiden teşekkürler

Detaylar;

5434'e tabi memurların emekli olabilmesi için mutlaka hizmet ve yaş şartının yerine getirilmesi ile mümkün olmaktadır.

8 Eylül 1999 tarihinden sonra memurluğa başlamış olanlar ile 23/05/2002 tarihine kadar olan hizmet süreleri en az 3 tam yıl olmayanların emeklilik yaşları erkek memurlar için 60 yaşın dolumu olmaktadır. Genel kural olarak da erkek memurların emeklilik için hizmet sürelerinin 25 tam yıl olması gerekmektedir. Bu durumda olanların yıpranma paylarının tamamı hizmet sürelerine eklenir, ancak emeklilik yaş gruplarından azami 3 yılı geçmemek üzere yarısı indirilir.

8 Eylül 1999 tarihinden 1, 2 gün vb. gibi daha önce göreve başlamış kişiler ise, yine 25 hizmet yılına tabi olurlar ve yıpranma paylarının tamamı yine hizmet sürelerine eklenir ve yıpranma paylarının tamamı emeklilik yaş gruplarından indirilir. Şayet, memurların emeklilik yaş gruplarının tespit edildiği 23/05/2002 tarihinde hizmet toplamları (yıpranma payları dahil) en az 3 tam yıl olmaması durumunda ise erkek memurlar 60 yaş dolumu şartına bağlı olurlar.

Ayrıca, astsubayların azami görev yapabilecekleri yaş hadleri vardır. Bu husus 5434 sayılı Kanun Madde 40 hükmünde gösterilmiştir. Bu hükümde belirtilen yaş hadleri görevlerini yaparken geçerli olan yaş hadleri olup, görevden ayrıldıklarında ise genel yaş hadlerine tabi olurlar. Yani görevdeki bir astsubay 43 yaşında, Kıdemli başçavuş olduğunda ise azami 55 yaşında zorunlu olarak emekli edilirler. Görevden ayrıldıklarında ise 60 yaş vb. gibi yaşlara tabi olurlar.

Memurluk statüsünden emekli olmak için gerekli olan 25 yıl hizmet süresini (sınıf okulu, yıpranma payı, memurluk hizmeti dahil) tamamlamayan ve görevlerinden ayrılanlar memurluk statüsünden emekli olamazlar. Ancak, hizmet süreleri 15 tam yıldan fazla ise ancak 61 yaşlarını doldurduklarında emekli olabilirler.

1 Eylül 1999 tarihinde astsubay olarak göreve başlayan ve bu görevinden 14 Ocak 2013 tarihinde ayrılıp yeniden memurluğa başlama durumunda ise emeklilik yaşı 56 yaş olur, ancak astsubaylık görevinden kazandığı yıpranma payının tamamı bu yaştan düşülür. Bu durum tekrar memurluğa başlama durumunda geçerlidir.

Bu bağlamda belirttiğiniz bilgiler kapsamında değerlendirmemiz ve sizin hareket şekliniz için tavsiyemiz şöyle olacaktır:

1- Memurluk statüsünden emekli olma şartınız:

Belirttiğiniz durumunuza göre emeklilik hizmet sürenizi 17 yıl 8 ay olarak hesaplamaktayız. Astsubaylık görevinizden ayrıldıktan sonra SGK primleri ödenmiş herhangi bir çalışmanız yoksa bu hizmet süreniz esas alınarak memurluk statüsünden emekli olabilmeniz için 61 yaşınızı tamamlamanız gerekmektedir.

2- Astsubaylıktan ayrıldıktan sonra çalışmanız bulunuyor ise;

KAPAT [X]

Astsubaylıktan ayrıldıktan sonra SGK primleri ödenmiş çalışmalarınız varsa ve bu çalışmalarınız 1260 gün ve daha fazla ise memurluk statüsünden emekli olamazsınız. Bu durumda çalışma statüsünüz işçilik ise işçi olarak emeklilik şartlarına tabi olursunuz.

3- Şayet, TSK dan normal olarak ilişiğinizi kesmiş iseniz memurluk sürenize ancak emekli aylığı bağlandığı tarihte ve o günkü güncel katsayılar esas alınarak hesaplanacak olan emekli ikramiyesi turanızı alabileceğinizi, değerlendirmekteyiz.

4- Tavsiyemiz, emeklilik hizmet süreniz bugün için aylık bağlanmaya yeterli bir hizmet olmadığı ve emeklilik kazanımınız için gereken sürenin uzun bir süre olduğu anlaşıldığı için sosyal güvenlik hakkınızı daha erken kazanmanız için işçi, esnaf statüsünde veya imkan varsa memurluk statüsünde devam ettirmeniz olacaktır.

5- Emekli ikramiyesi ve emekli aylık tutarları için

https://www.memurlar.net/hesaplama/emekli-maas/

adresimiz ziyaret edilebilir. Burada güncel alınacak tutarlar gösterilir. İkramiye ve aylık tutarları memur maaş katsayısına bağlı ödemeler olduğu için ileriye yönelik heszaplama yapılması mümkün değildir.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Eğitim müfettiş yardımcılığındaki yaş şartına dava açmak çözüm mü?
Eğitim müfettiş yardımcılığındaki yaş şartına dava açmak çözüm mü?
Müdür ve müdür yardımcıları sendika şube başkanı olabilir mi?
Müdür ve müdür yardımcıları sendika şube başkanı olabilir mi?
Belediye şirketlerinin personel alımıyla ilgili önemli karar
Belediye şirketlerinin personel alımıyla ilgili önemli karar
Memur, kurumsal eposta hesabına gelen maile cevap vermek zorunda mı?
Memur, kurumsal eposta hesabına gelen maile cevap vermek zorunda mı?
Belediyede iş güvenliği uzmanlığı da yapan teknik personel arazi tazminatı alır mı?
Belediyede iş güvenliği uzmanlığı da yapan teknik personel arazi tazminatı alır mı?
Anayasa Mahkemesi görüşünü değiştirmedi: CBK ile kadro ihdas edilebilir
Anayasa Mahkemesi görüşünü değiştirmedi: CBK ile kadro ihdas edilebilir

Bu Habere Tepkiniz

TSK'dan ilişiği kesilen astsubay nasıl emekli olabilir?
TSK'dan ilişiği kesilen astsubay nasıl emekli olabilir?
Memurlar, emekli olabilmesi için mutlaka hizmet ve yaş şartlarını görevde iken yerine getirmeleri gerekmez. Memurluk hizmetinden ayrıldıktan sonra bu şartları yerine getirdiklerinde de emekli aylıkları bağlanır.
YÖK, vakıf üniversitelerini maaş konusunda uyardı!
YÖK, vakıf üniversitelerini maaş konusunda uyardı!
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, vakıf yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademisyenlerin maaşlarının zamanında ve mevzuata uygun olarak ödenmesi konusunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi konusunda karar aldı!
Tüm Brita ürünleri %30 indirimli
Tüm Brita ürünleri %30 indirimli
https://www.brita.com.tr/iyisuicin?utm_source=memurlar&utm_medium=slider&utm_campaign=brita_iyisuicin_mart
Araştırma görevlileri üçüncü dereceye neden düşemez?
Araştırma görevlileri üçüncü dereceye neden düşemez?
Yükseköğretim kurumlarında görevli araştırma görevlilerinin kadro derecelerinin dördüncü dereceden altına inmesinin önündeki keyfi bürokratik engel kaldırılmalı!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında
https://sinav.memurlar.net/
KPSS 2022/5 tercih kılavuzu yayımlandı
KPSS 2022/5 tercih kılavuzu yayımlandı
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alım için tercih işlemleri başladı
Hakim başmüfettişi şikayet etti, Danıştay son noktayı koydu
Hakim başmüfettişi şikayet etti, Danıştay son noktayı koydu
Danıştay 5. Dairesi, Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi olarak görev yapmakta iken hakkında şikayette bulunduğu Adalet Başmüfettişi için soruşturma izni verilmemesine ilişkin işlemi hukuka uygun bularak onadı.
Yargı kararına rağmen göreve iade edilmeyen emniyet personeli bekliyor
Yargı kararına rağmen göreve iade edilmeyen emniyet personeli bekliyor
Emniyet Genel Müdürlüğünde çeşitli sebeplerden dolayı açılan soruşturma sonucu meslekten çıkarılan ancak mahkeme kararıyla iade alan personel göreve dönmeyi bekliyor.
Eğitim müfettiş yardımcılığındaki yaş şartına dava açmak çözüm mü?
Eğitim müfettiş yardımcılığındaki yaş şartına dava açmak çözüm mü?
Eğitim müfettiş yardımcılığında 35 yaş şartı nasıl değiştirilebilir. Dava açmak çözüm olur mu?
Erdoğan: Döner sermayeden yapılacak ödemeler artacak
Erdoğan: Döner sermayeden yapılacak ödemeler artacak
Erdoğan: Sağlık çalışanlarımızın ücret düzenlemesi ile ilgilidir. Maaş ödeme sistemlerinde ve mali haklarında iyilelştirme sağlıyoruz. Öncelikle sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi bütçeye alınarak tek bir bordro ile ödenmesi temin edilecek
Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalı!
Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalı!
Kamu kurumlarının yayınladığı personel alım ilanlarına başvuran adaylar mülakatların kaldırılmasını istiyor
Ankara Ticaret Odası 10 ticaret uzman yardımcısı alacak
Ankara Ticaret Odası 10 ticaret uzman yardımcısı alacak
Ankara Ticaret Odası 10 ticaret uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2022.
Destan 16.Bölüm Fragmanı
Destan 16.Bölüm Fragmanı
Destan 16.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Destan dizisinin yeni bölümü 22 Mart Salı akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Ticaret Bakanlığı 524 sözleşmeli personel alacak
Ticaret Bakanlığı 524 sözleşmeli personel alacak
Ticaret Bakanlığı 524 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 22 mart 2022
Harvard'lı uzman beyin sağlığı için en faydalı besinleri açıkladı
Harvard'lı uzman beyin sağlığı için en faydalı besinleri açıkladı
Harvard Üniversitesi?nde beslenme psikiyatristi ve beyin uzmanı olarak görev yapan Dr. Uma Naidoo, beyin sağlığı için ne faydalı altı besini açıkladı. Çoğu kişinin bu besinleri yeterince yemediğini söyleyen Naidoo, iyi beslenme ile akıl sağlığı arasındaki bağa dikkat çekti.