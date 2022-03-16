Yeni dönemde öğretim görevlisi istihdamı iki türde dört başlıkta olacak!

Yükseköğretimin dinamik yapısı üniversitelerde akademisyen istihdamında yeni yöntemleri ve mevzuat değişimini beraberinde getirmektedir.

Geçtiğimiz hafta da öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi istihdamına dair kuralları içeren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te düzenleme yapılarak, öğretim görevlisi istihdamı iki statüde dört başlığa çıkmış oldu.

Bunları sırasıyla kısa kısa açıklayarak yeni dönemde öğretim görevlisi istihdamının nasıl devam edeceğini sizlere açıklayalım:

A) Öğretim Görevlisi (Ders Verecek-ALES Muafiyeti Olmayan Alanlar)

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından her yıl belirlenen fakültede istihdam edilecek özellikli alanlar ile meslek yüksekokullarının ALES'ten muaf olmayan alanlarında öğretim görevlisi istihdamı devam edecektir.

B) Öğretim Görevlisi (Ders Verecek-ALES'ten Muaf Alanlar)

"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in "Özel Şartlar" başlıklı 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan; "Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanıyla doğrudan ilgili lisans mezuniyeti bulunmayan alanlardaki programların öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda, en az lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır." hükmüne göre YÖK tarafından 21 ön lisans programı ALES'ten muaf olarak belirlenmişti. (ALES'ten muaf olarak belirlenen programlara ulaşmak için TIKLAYINIZ.)

Geçtiğimiz hafta yapılan yönetmelik değişikliği ile anılan Maddeye belirlenecek uzmanlık alanlarının "doğrudan ilgili lisans mezuniyeti bulunmaması" şartına bağlanmış oldu. Bu çerçevede, halihazırda belirlenen bazı programların doğrudan ilgili lisans mezuniyeti bulunduğu için ALES'ten muaf alanların YÖK tarafından yeniden belirleneceğini değerlendiriyoruz.

C) Öğretim Görevlisi (Ders Verecek-Uygulamalı Dersler İçin)

"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"te geçtiğimiz hafta yapılan değişiklikle öğretim görevlisi alımlarında yeni bir model getirildi.

Bu hükme göre, en az 4 (dört) yıl mesleki tecrübeye sahip lisans mezunlarına ALES merkezi sınav muafiyeti sağlanmak suretiyle meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulunca belirlenen uzmanlık alanlarındaki uygulamalı dersleri vermek öğretim görevlisi olma imkanı sağlanmış oldu.

Ayrıca, YÖK tarafından belirlenecek bu programlara atanacak kişilere sayısal bir sınırlandırılma da getirilecek. Örneğin, elektrik ön lisans programında uygulamalı atölye derslerini vermek üzere bu kapsamda yalnızca bir kişi istihdam edilebilecektir.

D) Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)

Son yıllarda özellikle üniversitelerin proje birimleri, teknoloji transfer ofisleri, bilgi işlem birimleri, kütüphaneleri ve dış ilişkiler gibi idari mekanizmalarda hizmetlerin öneminin artması anılan birimlerde memurların yerine uygulamalı birim olarak ifade ettiğimiz öğretim görevlilerinin istihdamı giderek yaygınlaşmaktadır.

Yeni yönetmelikte değişikliğinde bu alım yönteminde herhangi bir değişikliğe gidilmemiş olup, ALES, yabancı dil ve en az tezli yüksek lisans mezunu olan kişilerin üniversitelerin idari hizmet birimlerinde alımına devam edilecektir.