Eğitim müfettiş yardımcılığındaki yaş şartına dava açmak çözüm mü?

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği'nin "Yazılı sınava katılacaklarda aranacak şartlar" başlıklı 8. maddesinde Eğitim Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanacaklarda 35 yaş şartı ve öğretmenlikte 8 yıl hizmet süresi şartı bulunmaktadır.

İşte o madde;

"Yazılı sınava katılacaklarda aranacak şartlar

Madde 8-(1) Yazılı sınava katılacaklarda, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak; a) Adaylık ve sözleşmeli öğretmenlik süresi dahil olmak üzere sınav başvurusunun son günü itibarıyla öğretmenlikte sekiz yıl ve daha fazla hizmeti bulunmak koşulu ile halen Bakanlık öğretmen kadrolarında görev yapıyor olmak veya en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,b) Yarışma sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak, şartları aranır."

Peki, Eğitim Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanacaklarda istenilen 35 yaş şartı değiştirilebilir mi?

Yönetmelikte yer alan bir husus ya idarenin kendi insiyatifiyle yada sendikalar veya 35 yaşından dolayı başvuru yapamayan bir başvurucu tarafından Danıştay'a açılacak idari dava ile iptal edilebilir.

Bu durum kamuoyu tarafından bilindigi için haklı gerekçelerle sendikalardan 35 yaş şartına dava açılması talep edilmiştir.

Haklı gerekçeleri ise şunlardır;

Öğretmenler; kısıtlı kontenjanlar nedeniyle, KPSS'den yüksek puan almalarına rağmen yıllar sonra ancak mesleğe atanabilmektedir.

Mesleğe çok geç atanan bu öğretmenler ise hayatın olağan akışında 35 yaşına geldiklerinde 8 yıllık hizmet süresini dolduramamaları gerçeğiyle karşılaşmalarıdır.

Peki yönetmelikte yer alan 35 yaş şartının iptali için Danıştay'a dava açılabilir mi?

Sendikalar direkt olarak yada 35 yaşından dolayı başvuru yapamayan bir başvurucu öğretmen tarafından Danıştay'a dava açabilir ama dava kazanılamaz.

Çünkü; 35 yaş şartı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ek 40. maddesinde yer almaktadır. Dolayısıyla 657 sayılı Kanunda yer alan 35 yaş şartının Anayasaya aykırılık iddiası ile ancak açılabilir.

Fakat 35 yaş şartının da Anayasa'ya aykırı bir durumu söz konusu değildir.

Dolayısıyla bu 35 yaş hususu hukuki bir sorun olmadığından çözümün adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Çözüm ancak 657 sayılı Kanunun ilgili maddesini degiştirecek bir kanunla mümkündür.

Şöyle ki;

35 yaş şartı ve özel yarışma sınavı yapılması 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgilidir.

Özel yarışma sınavı yapılması 657 sayılı Kanunun 36. maddesi ile getirilmiştir.

Mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılmıştır.

İşte o maddenin maarif müfettişleri ve yardımcıları ile ilgili hükümleri;

"TESİS EDİLEN SINIFLAR:

A Ortak Hükümler;

11 - (Değişik: 29/11/1984 - KHK - 243/1 md.) Mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan; ... Maarif Müfettiş Yardımcıları ile ... Belediye Müfettiş Yardımcıları, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettiş Yardımcılarının özel yeterlik sınavı yönetmeliklerine göre yapılacak yeterlik sınavlarında başarı göstererek Müfettişliğe,... Maarif Müfettişliğine,.... Dışişleri Bakanlığı meslek memurluğu ile konsolosluk ve ihtisas memurluğunda ise Dışişleri Bakanlığınca sınavla girilmesi şart koşulan bir dereceye atanmaları sırasında ve bir defaya mahsus olmak üzere haklarında ayrıca bir derece yükselmesi uygulanır."

Bu maddeye göre; kişi önce Maarif Müfettiş Yardımcılığı özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle atanacak sonra özel yeterlik sınavı yönetmeliklerine göre yapılacak yeterlik sınavlarında başarı göstererek Maarif Müfettişi kadrosuna aktarılacaktır.

35 yaş şartı ise 657 sayılı Kanunun Ek 40. maddesi ile getirilmiştir.

İşte o madde;

"Ek Madde 40-Mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan ve 36 ncı maddenin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan kadrolara atanmak amacıyla kurumlarca yapılacak olan özel yarışma sınavlarına başvurularda üst yaş sınırı; özel mevzuatında yer alan yaş şartına ilişkin hükümlere bağlı kalınmaksızın giriş sınavının yapıldığı yın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak şeklinde uygulanır.

Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda da birinci fıkra hükmü uygulanır."

Bu hükümlere göre; Maarif Müfettiş Yardımcılığı özel yarışma sınavına katılmak için 35 yaş şartı getirilmiştir.

Kısacası Milli Eğitim Bakanlığı müfettiş yardımcısı alımı şartları yönetmelikte değil 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. maddesi ile Ek 40. maddesi hükümlerinde yer almaktadır.

Dolayısıyla açılacak davalarda bir sonuç çıkmaz.

Emekliliğin 65 yaş olduğu ülkemizde ya 657 sayılı Kanunda 35 yaş şartı bir kanunla 40 yaş olarak değiştirilmeli yada Millli Eğitim Bakanlığınca yönetmelikte değişiklik yapılarak 8 yıllık öğretmenlik şartı 5 yıla çekilerek kısmı çözüm üretilmelidir.

Ahmet Kandemir